Умер французский предприниматель и меценат Пьер Берже

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Французский предприниматель и меценат Пьер Берже скончался в пятницу в возрасте 86 лет в своем особняке в городе Сен-Реми-де-Прованс (юг страны). Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на фонд "Пьер Берже - Ив Сен-Лоран", созданный меценатом в 2004 году.

Берже был ближайшим другом модельера Ива Сен-Лорана. В 1961 году Берже стал сооснователем дома моды Yves Saint Laurent, впоследствии занимался его финансовой деятельностью. В 2010 году Берже вошел в число владельцев крупнейшей французской газеты Le Monde и стал председателем ее наблюдательного совета. Он является одним из создателей Sidaction - французского фонда борьбы против СПИДа.

За большую работу и меценатскую деятельность в сфере культуры Берже был удостоен звания посла доброй воли ЮНЕСКО.

Он всегда разделял взгляды французских социалистов. Берже оказал широкую поддержку Франсуа Миттерану. Предприниматель также поддерживал предвыборную кампанию главы Французской социалистической партии Сеголен Руаяль, когда она намеревалась стать президентом. Помощь от Берже получал в ходе предвыборной кампании и Франсуа Олланд.