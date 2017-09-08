Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер французский предприниматель и меценат Пьер Берже

Общество
8 сентября, 12:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, сентября. /ТАСС

В 1961 году Берже стал сооснователем дома моды Yves Saint Laurent, впоследствии занимался его финансовой деятельностью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Французский предприниматель и меценат Пьер Берже скончался в пятницу в возрасте 86 лет в своем особняке в городе Сен-Реми-де-Прованс (юг страны). Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на фонд "Пьер Берже - Ив Сен-Лоран", созданный меценатом в 2004 году.

Берже был ближайшим другом модельера Ива Сен-Лорана. В 1961 году Берже стал сооснователем дома моды Yves Saint Laurent, впоследствии занимался его финансовой деятельностью. В 2010 году Берже вошел в число владельцев крупнейшей французской газеты Le Monde и стал председателем ее наблюдательного совета. Он является одним из создателей Sidaction - французского фонда борьбы против СПИДа.

За большую работу и меценатскую деятельность в сфере культуры Берже был удостоен звания посла доброй воли ЮНЕСКО.

Он всегда разделял взгляды французских социалистов. Берже оказал широкую поддержку Франсуа Миттерану. Предприниматель также поддерживал предвыборную кампанию главы Французской социалистической партии Сеголен Руаяль, когда она намеревалась стать президентом. Помощь от Берже получал в ходе предвыборной кампании и Франсуа Олланд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама