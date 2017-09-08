Защита Тырныауза от селей потребует около 650 млн рублей

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость защитных противоселевых мероприятий в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) может составить около 650 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства республики Алий Мусуков, докладывая председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о восстановительных работах после схождения двух селевых потоков в августе и сентябре 2017 года.

"По первому (сходу селя, произошедшему в городе Тырныаузе 14-15 августа) сделали необходимые расчеты - 160 млн рублей необходимо для аварийно-восстановительных работ, но для того, чтобы в последующем такого не происходило, необходимо около 650 млн рублей", - сказал он.

Сход селя был зафиксирован в Тырныаузе в понедельник 14 августа, в городе снесло пешеходный мост. 15 августа поток вновь начал движение и частично перекрыл течение реки Баксан, возникла угроза подтопления города, из опасной зоны было расселено 420 человек. По словам Мусукова, разрушений и жертв удалось избежать благодаря построенному в городе селевыводящему лотку.

"Удалось удержать удар стихии, 14-15 августа лоток сработал и пропустил около 5 млн куб. м селевой массы. Оперативно принятые меры и начало расчистки удалось не затопить город имущество населения не пострадало", - сказал он.

Валентина Матвиенко посоветовала подготовить для региона более масштабную защитную программу. "У нас есть специальная программа защиты от таких селевых сходов, не нужно ждать еще 50 лет, надо готовить проект программы и обращение в правительство, начинать реализовывать меры защитного характера, это очень важно", - отметила спикер Совета Федерации.