Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Несколько эрмитажных котов пострадали в пятницу из-за задымления в музее, сообщила ТАСС ветеринарный врач котов Анна Кондратьева.
"Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу", - отметила она.
В свою очередь начальник ГУ МЧС Алексей Аникин сообщил журналистам, что пострадали пять животных. По его словам, одну из кошек "откачали" с помощью специального аппарата.
За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Считается, что их служба в Зимнем дворце началась еще при Елизавете Петровне. В настоящее время в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота и создан туристический маршрут "Кошачий Петербург". В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира.