Правительство РФ окажет помощь пострадавшим от селя районам КБР

Ласицкене: ВФЛА за два года не добилась продвижения по возвращению в IAAFСпорт 8 сентября, 15:35
Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диетуСпорт 8 сентября, 15:30
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26Происшествия 8 сентября, 15:28
Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажировМосква 8 сентября, 15:26
Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношенийПолитика 8 сентября, 15:18
Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльскойОбщество 8 сентября, 15:15
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 годаОбщество 8 сентября, 15:14
Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в БирмингемеСпорт 8 сентября, 15:11
История или ущерб экологии: чем опасны затонувшие в Волге суда и кто их должен подниматьОбщество 8 сентября, 15:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации выделит средства Кабардино-Балкарии (КБР) для компенсации расходов на устранение последствий селевых сходов и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в республику.
"Республика оценивает итоговые суммы ущерба. Правительство Российской Федерации рассмотрит и, безусловно, выделит необходимые средства для компенсации расходов по ликвидации последствий [ЧС]", - сказала она.
Как сообщалось ранее, в середине августа и начале сентября в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока - в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли два человека, еще один числится пропавшим, было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена федеральная дорога, ведущая к курорту Эльбрус.
По словам Матвиенко, региону нужны специальные программы по предупреждению селевых сходов и мониторингу.