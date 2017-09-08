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Правительство РФ окажет помощь пострадавшим от селя районам КБР

Общество
8 сентября, 14:21 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что республике нужны специальные программы по предупреждению селевых сходов

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации выделит средства Кабардино-Балкарии (КБР) для компенсации расходов на устранение последствий селевых сходов и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в республику.

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"Республика оценивает итоговые суммы ущерба. Правительство Российской Федерации рассмотрит и, безусловно, выделит необходимые средства для компенсации расходов по ликвидации последствий [ЧС]", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в середине августа и начале сентября в Кабардино-Балкарии сошли два крупных селевых потока - в городе Тырныаузе и Приэльбрусье. Во время второго селя погибли два человека, еще один числится пропавшим, было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, разрушена федеральная дорога, ведущая к курорту Эльбрус.

По словам Матвиенко, региону нужны специальные программы по предупреждению селевых сходов и мониторингу.

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