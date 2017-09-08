История или ущерб экологии: чем опасны затонувшие в Волге суда и кто их должен поднимать

ТАСС, 8 сентября. Почти 2000 плавсредств за 10 лет были подняты со дна Волжского бассейна, но еще несколько сотен затонувших судов остаются на дне одной из самых крупных рек России - Волги. Ржавеющее железо и оставшееся горючее медленно наносят ущерб экологии реки. Однако, как рассказали ТАСС эксперты, чтобы очистить Волгу от затонувших объектов, нужны не только средства, но и решение юридических проблем.

Масштабная "инвентаризация"

С 1998 года со дна Волжского бассейна было поднято 1967 плавательных средств, пять из которых подняли только в первом полугодии 2017 года. Еще 481 судно остается в воде. Такие данные приводит Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура по состоянию на 1 июля этого года.

"Находящиеся в водных объектах корабли и их фрагменты, окисляясь, загрязняют воды, негативным образом влияют на флору и фауну, а также зачастую препятствуют реализации права граждан на доступ к водным объектам общего пользования", - сказали ТАСС в ведомстве.

В настоящее время по решению различных инстанций ведется подъем 20 затонувших объектов. Но намного больше судов считаются бесхозными. Больше всего их насчитывается на территории Астраханской области - 192 единицы, в Татарстане - 90 единиц, в Нижегородской области - 53. Механизм их подъема и утилизации должен быть разработан в рамках программы по очистке Волги, которая рассчитана до 2025 года, на нее уже выделено 257 млрд рублей.

"Мы планируем в следующем году начало масштабной инвентаризации, но уже в этом году в некоторых субъектах эта инвентаризация будет проведена, то есть надо будет провести анализ так называемого прошлого экологического ущерба, в том числе оценку того, что затонуло, что находится в трюмах, несет ли это какое-то негативное влияние на Волгу. После этого будут расставлены приоритеты в программе, потому что средства должны быть эффективно использованы", - сообщал ранее журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на всероссийском экологическом форуме во Владимирской области.

Цена подъема затонувших "историй"

Подъем затонувших судов стоит немалых денег, и каждая операция по-своему уникальна, сказал ТАСС и. о. директора филиала "Подводречстрой-7" в Волгограде Андрей Паромов. Это федеральное учреждение Минтранса РФ, одно из крупнейших, которое занимается обследованием водных объектов и подъемом затонувших кораблей.

"Бывают сложности во всем - судно может быть частично затонувшим, может лежать на грунте, быть полностью замытым или наполовину, а внутри него могут быть сделаны технические вырезы, и, соответственно, туда со временем попали бревна, бетон, камень, песок. <...> Соответственно, это совсем другая масса, другой режим работы техники при подъеме. Либо это судно абсолютно чистое. <...> Это может быть от - условно - 500 тыс. рублей до 30 млн, разбег очень большой - в зависимости, где поднимается, что поднимается", - сказал Паромов.

Встречаются на дне Волги суда, которые можно перевести в разряд музейных экспонатов, и здесь уже другой подход. Старинное судно должно пройти специальную обработку - консервацию. Так, на протяжении нескольких лет решается вопрос с "Саратовским ледоколом", который лежит на дне Волги в черте Саратова с конца 60-х годов прошлого века. Он считается одним из самых старых сохранившихся ледоколов в мире.

"Мы работаем с саратовской администрацией по поводу подъема, его хотят сохранить, сделать на его базе музей. Уже над этим проектом два года думают, если честно, вопрос упирается в финансирование. <...> "Саратовский ледокол" на сегодняшний день самое крупное судно, которое сейчас находится в работе. Тут еще дело в том, что нужен и подъем, и сохранение его целостности, не так чтобы поднять и разорвать на куски металла", - рассказал ТАСС Паромов.

По словам подводного археолога из Самарской области, руководителя экспедиций "Батарея 29бис" Александра Елкина, от Самары до Астрахани на дне Волги можно обнаружить порядка 300 относительно старинных судов и пароходов. Но со временем число таких объектов сокращается - их заносит песком и илом, они зарастают ракушечником, разрушаются. Экспедиции, в которых участвовал Елкин, тщательно обследовали акваторию Волги в районе Самары и Волгограда.

"Около Самары нами была обнаружена деревянная баржа - предположительно, конец XIX века. Состояние разрушенное. Приборами в районе Молодецкого кургана недалеко от Тольятти на глубине 36 м было зафиксировано что-то похожее на старинный челн. Около Волгограда найден неизвестный пароход времен гражданской войны", - сказал Елкин.

Вред от затонувших судов

Эксперты уточняют, что затонувшие суда хоть и медленно, но ухудшают экологию реки. "Влияние на экологию реки есть, бесспорно, особенно если судно затонуло с остатками топлива, масел. Даже если там все закрыто герметично, то проходит 10-15-20 лет, металл прогнивает и начинает тихонечко сочиться, мы начинаем наблюдать нефтяное загрязнение", - сказал директор нижегородского экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов.

Специалисты Астраханской региональной службы природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что затопленные объекты, которые давно находятся в воде, больше представляют собой механическое засорение, нежели загрязнение нефтесодержащими веществами. Причем затопленные плавсредства создают препятствия течению. Иногда такие объекты представляют опасность и судоходству.

В августе 2017 года в Краснослободском затоне Волгоградской области специалисты "Подводречстрой-7" подняли старинную немецкую баржу.

"Там в непосредственной близости находится слип, на котором поднимаются суда, там осуществляется и стоянка катеров, заходят теплоходы на отстой, на какие-то операции, а фактически внутри этого ковша находится затонувшая единица. Если судоводитель не местный, можно в темное время суток просто не знать, из-за этого авария - еще одно повредившееся судно, может вылиться масло, топливо", - рассказал Паромов.

Проблемы поднятия затонувших судов

Далеко не все суда можно беспрепятственно поднять со дна Волги, даже если на это найдутся деньги. Например, в волжском рукаве, реке Кизань в Астраханской области, находится один из самых крупных затонувших судов - жиромучной плавучий завод "Дон". Его длина - 72 м, высота борта - 5,7 м, затонуло судно в 2003 году, что привело к изменению течения реки и обрушению берега. Поднять его пытались в 2008 году с помощью самого большого в России плавкрана "Волгарь", но попытка не увенчалась успехом - тросы не выдержали вес судна.

Но такие примеры единичны, на сегодняшний день специалисты отмечают проблемы больше юридического характера: поднимать затонувшие суда должны их собственники. Если они не находятся, то вопрос подъема и утилизации стоит на месте.

"В числе затопленных (полузатопленных) есть, в том числе, и паромы, и неводники, и остатки теплоходов, и нефтянки, и брандвахты, и рыбницы. <...> Когда у судна есть собственник, проблем не возникает. В исковом порядке заставляем поднимать. Но если собственника нет, то суда являются бесхозяйными", - сообщили ТАСС в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

О проблеме поиска собственников рассказали и в Ивановской области. "Глава региона Павел Коньков выступил с предложением по установке специального порядка утилизации затонувших плавсредств. На сегодняшний день в России этот процесс не урегулирован: не определены ответственные исполнители и источники финансирования таких работ. <...> В настоящее время выделить средства из регионального бюджета на проведение работ по их подъему и утилизации невозможно, так как это будет считаться нецелевым расходованием денег", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

О сложностях, связанных с законодательной базой, говорит и и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской области Валерий Шутенко. В акватории Волги на территории региона находится 39 затонувших судов, и все они являются бесхозяйными, а некоторые используются даже как берегоукрепительные и волнозащитные сооружения.

"По бесхозяйным объектам в соответствии с п. 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Так как затонувшие суда не представляют большой ценности, органы местного самоуправления не заинтересованы в признании права на данные объекты. Следовательно, для решения вопроса по подъему и утилизации затонувших судов и их фрагментов необходимо совершенствовать действующее законодательство и, в первую очередь, упростить систему получения разрешительных документов на проведение этих работ", - считает Шутенко.

Опыт в регионах

Несмотря на сложности, у регионов уже есть положительный опыт подъема затонувших кораблей. По словам Каюмова, Нижегородская область одна из первых начала заниматься подъемом плавсредств со дна Волги, потому что их было очень много.

"Большая часть этих судов откуда берется: у нас на самом деле весь Волжский флот процентов на 80 нуждается в замене, поэтому есть часть судов, которые уже нельзя эксплуатировать и собственники их бросают. Потому что утилизировать такое судно - это уже пошли затраты. Если его нельзя просто разрезать на металлолом, а надо куда-то везти на утилизацию - это тоже затраты. <...> В большинстве случаев, когда находится затонувшее судно - в этих случаях или собственника нет, или денег нет", - сказал Каюмов.

Как положительный пример подхода региональных властей к мониторингу затонувших плавсредств в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре приводят Татарстан. Там на выделенные по решению президента республики средства уже проведено обследование брошенных и затонувших судов.

"Мы сделали водолазные отчеты, видеосъемки со сканера эхолота, то есть фрагменты совместно с экологами Татарстана - они делали обследование на предмет негативного воздействия на водную среду", - рассказал Паромов.

Спикер признается, что очистить реку от затонувших судов быстро не получится. На это нужны и большие ресурсы, и большие средства, а работа должна быть системной и рассчитана на несколько лет. "И, естественно, начинать нужно с самых востребованных для подъема судов, в любом случае, эффект будет положительный. Потому что мы понимаем, что есть затонувшие суда, которые наносят экологический вред", - добавил Паромов.

Самая длинная в Европе

Официальная длина Волги - 3530 км. Река протекает через 15 субъектов России, начиная от Тверской области, где расположен исток Волги, до Астраханской, где река впадает в Каспийское море. В нее впадает 2600 рек. 35% грузоперевозок и 30% пассажирских перевозок по внутренним водным путям в России приходятся на Волгу.