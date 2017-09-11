"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском Союзе

Шарапова поднялась на 34 строчки в чемпионской гонке WTA и вошла в первую сотнюСпорт 11 сентября, 10:13
"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском СоюзеОбщество 11 сентября, 10:05
Хоккеист Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мираСпорт 11 сентября, 10:00
Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"Международная панорама 11 сентября, 9:55
Врио главы Ярославской области получил 79,32% голосов по итогам обработки 100% протоколовПолитика 11 сентября, 9:41
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностьюПроисшествия 11 сентября, 9:40
Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге WTA, Мугуруса стала первойСпорт 11 сентября, 9:34
СК РФ возбудил дела против 21 офицера минобороны УкраиныПроисшествия 11 сентября, 9:31
В США продолжается работа над супертонкими зондами для уничтожения космического мусораКосмос 11 сентября, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
День трезвости — один из праздников, инициированный не властями, а людьми, которых мы бы сегодня назвали общественными активистами. Еще в 1911 году был создан Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Лозунг организации звучал так: "Счастье народа — в трезвости!". С 1913 года именно под этим лозунгом Союз при поддержке Русской православной церкви начал проводить День трезвости — сначала только в Петербурге, но затем и в других городах страны.
После революции 1917 года большевики праздник отменили, хотя сама советская власть впоследствии о трезвом образе жизни граждан думала постоянно. Об этом свидетельствует хотя бы подборка наглядной агитации из собрания Музея современной истории России.
В 2014 году Священный синод РПЦ принял решение о восстановлении празднования Дня трезвости. Активное участие в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, в этот день традиционно принимают и светские власти.