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"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском Союзе

Общество
11 сентября, 10:05 UTC+3

11 сентября в России отмечается День трезвости. Причем впервые официальный статус этот праздник получил более века назад

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© Из собрания Музея современной истории России

День трезвости — один из праздников, инициированный не властями, а людьми, которых мы бы сегодня назвали общественными активистами. Еще в 1911 году был создан Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Лозунг организации звучал так: "Счастье народа — в трезвости!". С 1913 года именно под этим лозунгом Союз при поддержке Русской православной церкви начал проводить День трезвости — сначала только в Петербурге, но затем и в других городах страны. 

После революции 1917 года большевики праздник отменили, хотя сама советская власть впоследствии о трезвом образе жизни граждан думала постоянно. Об этом свидетельствует хотя бы подборка наглядной агитации из собрания Музея современной истории России.

В 2014 году Священный синод РПЦ принял решение о восстановлении празднования Дня трезвости. Активное участие в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, в этот день традиционно принимают и светские власти.

 
В материале использованы плакаты из собрания Музея современной истории России.
 
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