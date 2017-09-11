"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском Союзе

День трезвости — один из праздников, инициированный не властями, а людьми, которых мы бы сегодня назвали общественными активистами. Еще в 1911 году был создан Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников. Лозунг организации звучал так: "Счастье народа — в трезвости!". С 1913 года именно под этим лозунгом Союз при поддержке Русской православной церкви начал проводить День трезвости — сначала только в Петербурге, но затем и в других городах страны.

После революции 1917 года большевики праздник отменили, хотя сама советская власть впоследствии о трезвом образе жизни граждан думала постоянно. Об этом свидетельствует хотя бы подборка наглядной агитации из собрания Музея современной истории России.

В 2014 году Священный синод РПЦ принял решение о восстановлении празднования Дня трезвости. Активное участие в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, в этот день традиционно принимают и светские власти.

В материале использованы плакаты из собрания Музея современной истории России .