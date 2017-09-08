Матвиенко и Белавенцев вручили награды в день юбилея вхождения народов КБР в состав России

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев вручили в Нальчике государственные награды 40 жителям Кабардино-Балкарии (КБР) в день празднования 460-летнего юбилея вхождения народов республики в состав России, передает корреспондент ТАСС.

В частности, указом президента РФ за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций орденом "Родительская слава" награждены супруги Желоковы, воспитавшие восьмерых детей. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

Также награды, благодарственные письма и грамоты получили жители региона, которые внесли вклад в развитие экономии, здравоохранения, культуры и образования.