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Матвиенко и Белавенцев вручили награды в день юбилея вхождения народов КБР в состав России

Общество
8 сентября, 15:25 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС

Награды получили 40 жителей республики

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев вручили в Нальчике государственные награды 40 жителям Кабардино-Балкарии (КБР) в день празднования 460-летнего юбилея вхождения народов республики в состав России, передает корреспондент ТАСС.

В частности, указом президента РФ за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций орденом "Родительская слава" награждены супруги Желоковы, воспитавшие восьмерых детей. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

Также награды, благодарственные письма и грамоты получили жители региона, которые внесли вклад в развитие экономии, здравоохранения, культуры и образования.

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Персоны
Белавенцев, Олег Евгеньевич Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
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