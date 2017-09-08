Погода в Москве на следующей неделе будет почти июльской

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Волна практически летнего тепла придет в Москву на следующей неделе, температура воздуха достигнет 25 градусов и будет превышать норму на семь-восемь градусов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если еще в субботу, 9 сентября, максимальная температура составит 17-19 градусов, до 20 градусов столбик термометра еще не поднимется, то с воскресенья, 10 сентября, температура превысит 20-градусную отметку", - сказал Вильфанд.

По его словам, в последующие дни воздух будет прогреваться до 20-25 градусов. "10 сентября максимальная температура составит 20-22, а дальше будет расти: 11, 12, 13 сентября до 20-25 градусов", - уточнил метеоролог.

Во второй половине следующей недели температура несколько понизится. "С четверга температура немного понизится, <...> будет от 16 до 21 градуса. И четверг, и пятница будут с такой температурой. Она будет превышать норму на 7-8 градусов, это вполне июльские температуры", - уточнил Вильфанд.

По его словам, прогнозируются небольшие осадки, которые не доставят неприятностей. "Ожидается переменная облачность, осадки не везде, лишь местами, кратковременные, небольшие", - сказал Вильфанд.

Не классическое бабье лето

По его словам, грядущее потепление - это не классическое бабье лето, которое обычно связано с распространением Азорского антициклона по югу Западной Европы в Центральную Россию.

"Сейчас этого процесса нет, теплый воздух приходит с запада. При классическом бабьем лете воздух совершенно прозрачный, как будто хрупкий на ощупь, с паутинками. Ожидаемое потепление можно называть бабьим летом, можно просто потеплением - все равно будет замечательно", - сказал метеоролог.

Он пояснил, что улучшение погоды в Центральной России связано с формированием гребня высокого давления на высоте 5 км, ось которого будет проходить через Москву. "Зимой этот гребень высокого давления сопутствует значительным морозам, а в летний период - теплой погоде", - пояснил метеоролог.