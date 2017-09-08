Власти Петербурга намерены присвоить одному из скверов в центре города имя Довлатова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга может рассмотреть вопрос присвоения имени писателя Сергея Довлатова безымянному скверу в центре города до конца 2017 года, говорится в ответе вице-губернатора города Владимира Кириллова на запрос депутата Заксобрания города Бориса Вишневского.
"Учитывая, что жизнь и литературная деятельность С. Д. Довлатова связаны с Санкт-Петербургом, вопрос о присвоении его имени безымянному скверу, расположенному на Загородном проспекте между домами 15 и 17 в Центральном районе Санкт-Петербурга, будет рассмотрен на ближайшем заседании бюро комиссии в сентябре 2017 года", - говорится в документе, который депутат опубликовал в пятницу на своей странице в Facebook.
После этого вопрос может быть рассмотрен на заседании самой комиссии в четвертом квартале текущего года.
Сергей Довлатов родился в Уфе (Башкирия), куда были эвакуированы его родители, в 1944 году семья вернулась в Санкт-Петербург. Среди наиболее известных книг автора - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник". Эмигрировал в США в 1978 году, умер в Нью-Йорке. На доме № 23 по улице Рубинштейна, где писатель жил в 1944-1945 годах, установлена мемориальная доска.
В пятницу в Петербурге начался трехдневный фестиваль памяти Довлатова "День "Д", который проходит второй раз.