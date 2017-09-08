Четырех эрмитажных котов отправили на лечение в ветклинику после пожара в музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре эрмитажных кота, оказавшиеся в задымленном помещении в подвале Зимнего дворца, спасены, в настоящий момент их лечат в одной из ветеринарных клиник Санкт-Петербурга, сообщила ТАСС ветврач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.

"Задымление было очень сильным, и четыре кота, находившиеся в тот момент в техническом помещении, где оно случилось, получили сильное отравление угарным газом, - пояснила Кондратьева. - Сейчас все они в ветеринарной клинике, проходят кислородную терапию, жить будут".

Есть ли среди пострадавших эрмитажные "знаменитости", Кондратьева сказать затруднилась. Отравление было настолько сильным, что работавшие на месте происшествия пожарные сочли животных мертвыми. Еще одна эрмитажная кошка по кличке Дуся, спасенная пожарными, по словам Кондратьевой, находится в тяжелом состоянии, но врачи не опасаются за ее жизнь.

Информация о задымлении в подвале Эрмитажа поступила в 12.04 мск, через 7 минут приехали первые подразделения пожарных. Оказалось, что горели ветошь на площади 3 кв. м и 2 погонных м изоляции труб. Пожар ликвидирован, из здания эвакуировали 120 человек, пострадавших нет. В настоящее время в здании Зимнего дворца открыты окна для проветривания помещений от запаха гари. Музей работает в обычном режиме.

В подвалах Эрмитажа постоянно обитает от 50 до 70 котов, их численность постоянно регулируется, чтобы животные не спорили за территорию. За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга.

В настоящее время в городе отмечается специальный праздник - День эрмитажного кота, создан туристический маршрут "Кошачий Петербург". В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира. Один из эрмитажных котов, белоснежный Ахилл, был официальным оракулом Кубка конфедераций 2017 года по футболу, он продолжит карьеру предсказателя на ЧМ-2018.