Дни Москвы пройдут сразу в трех городах Италии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут в трех городах Италии - Венеции, Милане и Генуе - с 18 по 26 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

"Дни Москвы пройдут с 18 по 26 сентября в Венеции, Милане и Генуе. Обширная программа Дней включает в себя не только выставки, концерты, презентации, спортивные соревнования, но затрагивает также и экономические сферы сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, ведущим событием Дней станет форум по сотрудничеству Москвы и Венеции, посвященный обсуждению двусторонних отношений, а также проблемам сохранения объектов культурного наследия и туристическому обмену.

Программы сотрудничества

В Венеции в рамках деловых мероприятий планируется обсудить программу сотрудничества с мэрией этого города и регионом Венето, подписать меморандум о взаимопонимании между Москвой и Венецией. Состоятся официальные встречи и переговоры столичной делегации с мэром Венеции и президентом региона Венето.

В Больцано будет подписана программа сотрудничества между мэрией города и префектурой Юго-Восточного административного округа Москвы, а также между провинцией Южный Тироль и правительством российской столицы.

В Милане пройдут круглые столы по вопросам сотрудничества с соотечественниками. 20 сентября состоится открытие московского инфопоинта, посвященного мировому первенству по футболу 2018 года. Деловой форум по сотрудничеству Москвы и Милана на темы экологии и природопользования, создания комфортной городской среды и реновации состоится в Милане 21 сентября.

В Генуе пройдут встречи с мэром города и губернатором Лигурии, где будет подписан меморандум о взаимопонимании между Москвой и итальянским регионом. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудят на пленарном заседании конференции Москва-Генуя. Столичная делегация посетит Генуэзский морской салон.

Культурная программа

В рамках культурной программы Дней Москвы в Италии откроется фотовыставка о российской столице в Венеции и Генуе. Зрители смогут посетить концерт кадетского оркестра в Венеции, Больцано и Генуе, а также концерт Хора Турецкого.

На открытии Дней в Милане и Генуе выступит оркестр "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова. В Милане пройдет концерт классической музыки с участием "Трио имени Рахманинова". В Венеции запланирован показ российско-итальянских фильмов и круглый стол на тему культурного обмена.

Несколько товарищеских матчей по футболу между юношескими командами Москвы и итальянскими молодежными клубами состоятся в Генуе и Милане. В Венеции юношеские команды двух городов встретятся на товарищеском матче по баскетболу. В Милане сеанс одновременной игры в шахматы проведет чемпион мира Анатолий Карпов.