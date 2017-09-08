Перинатальный центр откроют в Нальчике в октябре 2017 года

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральный подрядчик планирует ввести в эксплуатацию перинатальный центр в городе Нальчике (Кабардино-Балкария) в октябре 2017 года. Об этом сообщил в пятницу технический директор генподрядчика "Медицинской компании ЮНИКС" Игорь Ефремов председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время посещения здания будущего центра.

"Нужно закончить комплекс пуско-наладочных работ, параллельно обучается персонал, он набран в полном объеме. Думаю, что открытие пройдет в октябре, это реальные сроки, чтобы принять первые роды", - сказал он.

Создание перинатального центра начали в Нальчике 2011 году в рамках ФЦП "Юг России". В здании площадью более 35 тыс. кв. м будут находиться отделение ЭКО с дневным стационаром, рентгеноперационная, центр телемедицины, оборудование для лечения новорожденных, операционные, обсервационные родовые палаты.

Общая стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей (49,3% - федеральный бюджет, 50,7% - республиканский бюджет). Для перинатального центра закуплено около 10 тыс. единиц оборудования. "На сегодняшний момент центр, в принципе, достроен, сейчас ведутся пуско-наладочные работы, оформляются документы для ввода в эксплуатацию и дальнейшего получения лицензии", - уточнил Ефремов.

Председатель Совета Федерации отметила, что в республике складывается благоприятная демографическая ситуация, по статистике, продолжительности жизни жителей Кабардино-Балкарии на 3,5 года больше, чем в среднем по России. "Рождаемость в 1,5 раза выше смертности, младенческая смертность - самая низкая в СКФО. По итогам прошлого года не было ни одной материнской смерти во время родов", - пояснила Матвиенко.