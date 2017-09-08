Британский дизайнер придумал детскую одежду, которая "растет" вместе с ребенком

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Уникальная линейка детской одежды, которая способна увеличиваться на несколько размеров по мере роста ребенка, созданная британским инженером Райаном Ясином, признана лучшим изобретением на национальном этапе престижной премии James Dyson Award. Ясин получил премию в размере $2,5 тыс. и прошел в финальный тур вместе с победителями из других стран. Триумфатор же всемирного смотра получит вознаграждение в размере $40 тыс., сообщает газета The Guardian.

Премия учреждена в 2004 году благотворительный фондом известного английского изобретателя и индустриального дизайнера Джеймса Дайсона для поощрения студентов и выпускников, окончивших вуз не более 4 лет назад. На конкурсе рассматриваются работы в областях инженерного искусства и промышленного дизайна.

Идея изобретения самоудлиняющихся нарядов возникла у Райана, когда он заметил, как быстро его маленькие племянница и племянник выросли из купленной им одежды. Он решил создать универсальную одежду, которая позволила бы родителям гораздо реже тратиться на обновление детского гардероба. А поскольку в первые три года жизни дети растут особенно быстро, он решил сосредоточиться именно на этой возрастной группе.

Придуманные Райаном ползунки, брючки и футболки сшиты из прочной непромокаемой складчатой ткани, которые за счет распрямления складок, могут увеличиваться в размерах по мере роста малыша. При этом стирать одежду можно в стиральной машине.

По мнению Райана, изобретение будет полезно не только с точки зрения семейного бюджета. Массовое производство одежды оказывает огромное негативное воздействие на окружающую среду за счет отходов, потребления воды и выбросов углекислого газа.

"Я счастлив, что мою идею признали и поддержали, - поделился своей радостью Райан. - Денежная награда - это дополнительный бонус. На эти деньги я соберу команду экспертов, чтобы подняться на новый уровень: мы сделаем эту одежду доступной для родителей всего мира и в корне изменим потребление ресурсов в модной индустрии".

Лучшие в своих странах

Победитель и лауреаты международной премии Дайсона будут объявлены в октябре. Интересные изобретения отмечены в нынешнем году в целом ряде стран. Например в Германии победителем вышел создатель устройства для переливания пациенту собственной крови во время операции, а во Франции первенствовал инженер, создавший тренажер для ходьбы, который предназначен для пожилых людей и тех, у кого нарушены моторные функции. В Австрии же самым интересным изобретением года была признана новейшая система мониторинга за недоношенными детьми.

Ирландские инженеры разработали приложение-навигатор для людей с проблемами развития, которое прокладывает самый простой маршрут и выдает аудио- и визуальные подсказки. В Республике Корея изобретен необычный шкаф, работающий по принципу "чертова колеса", который позволяет легко дотягиваться до верхних полок даже детям.

Победитель российского этапа конкурса - выпускник академии им. Строганова Артем Зенченко, который сконструировал робота-уборщика для площадей и парков.