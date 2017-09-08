Кузнецова предложила создать объединение издателей для экспертной оценки детских книг

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать объединение детских издательств и экспертов, которое давала бы родителям рекомендации по выбору литературы для детей.

"Хотелось бы, чтобы облегчить выбор родителям, создать некую экспертную структуру, которая помогла бы нам, родителям, выбрать эту книгу, где эксперты, люди грамотные, сказали: "Это доступно и соответствует возрасту, там не будет абсурда, странных выражений", - сказала Кузнецова в пятницу, выступая на Московской международной книжной выставке-ярмарке, отметив, что ей самой как многодетной матери трудно разобраться в обилии издаваемых книг.

"Мне бы хотелось, может, совместными усилиями подумать, как бы мы сумели создать такую структуру, создать некий рекомендательный формат нашим родителям, организацию, объединение издательств детских, которая с участием экспертов авторитетных помогла бы родителям делать выбор", - предложила она.