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Кузнецова предложила создать объединение издателей для экспертной оценки детских книг

Общество
8 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка считает, что структура облегчит родителям выбор книг, которые доступны и соответствуют возрасту

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать объединение детских издательств и экспертов, которое давала бы родителям рекомендации по выбору литературы для детей.

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"Хотелось бы, чтобы облегчить выбор родителям, создать некую экспертную структуру, которая помогла бы нам, родителям, выбрать эту книгу, где эксперты, люди грамотные, сказали: "Это доступно и соответствует возрасту, там не будет абсурда, странных выражений", - сказала Кузнецова в пятницу, выступая на Московской международной книжной выставке-ярмарке, отметив, что ей самой как многодетной матери трудно разобраться в обилии издаваемых книг.

"Мне бы хотелось, может, совместными усилиями подумать, как бы мы сумели создать такую структуру, создать некий рекомендательный формат нашим родителям, организацию, объединение издательств детских, которая с участием экспертов авторитетных помогла бы родителям делать выбор", - предложила она.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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