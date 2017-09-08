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Собянин вручил награды победителям олимпиады школьников крупных городов мира

Общество
8 сентября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В этом году в соревнованиях приняли участие 36 команд из 26 стран

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии закрытия второй Московской олимпиады школьников крупных городов и столиц мира и вручил дипломы победителям и призерам этих интеллектуальных соревнований. В этом году победителями стали команды Москвы, Гонконга и Шанхая.

"Крупнейшие мегаполисы мира определяют настоящее и будущее всего мира. Именно в этих городах сосредоточен весь научный, образовательный, высокотехнологичный потенциал. Мы подумали, почему бы нам не познакомиться поближе и посоревноваться друг с другом, насколько качественное образование в наших городах", - сказал Собянин на церемонии, прошедшей в Московском международном доме музыки.

По его словам, в этом году количество участников олимпиады возросло в полтора раза - 36 команд из 26 стран.

"Можно сказать, что олимпиада школьников мегаполисов мира состоялась как проект. В этом году мы постарались, чтобы задания были сложнее, а у вас было больше возможностей познакомиться с нашим городом. Я уверен, что перед вами, перед всеми участниками олимпиады большое будущее", - обратился мэр Москвы к школьникам.

Вторая Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира прошла по инициативе правительства Москвы с 4 по 8 сентября. Олимпиада проводилась по четырем общеобразовательным предметам - математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира.

В первой олимпиаде в 2016 году приняли участие команды из 22 городов из 18 стран.

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