МЧС проверило все избирательные участки на соблюдение пожарной безопасности

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России в преддверии единого дня голосовая проверили все избирательные участки на соблюдение мер пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. Единый день голосования состоится 10 сентября.
"Сотрудники пожарного надзора проверили все участки, где пройдет голосование, на некоторых из них были выявлены нарушения, которые быстро устранялись. В целом готовность всех избирательных участков к единому дню голосования высокая", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, специалисты МЧС России провели инструктажи и беседы с сотрудниками избирательных участков и обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, также были проведены тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
"В единый день голосования на всех избирательных участках будет организовано усиленное дежурство инспекторов государственного пожарного надзора МЧС России и пожарно-спасательных подразделений, которые в случае необходимости смогут оперативно реагировать на возможные происшествия", - заключили в МЧС.