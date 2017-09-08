Продукцию народных промыслов Подмосковья впервые покажут на выставке в Париже

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Продукция народных промыслов Подмосковья впервые будет показана на выставке Maison&Objet, которая пройдет 8-12 сентября в Париже. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
"В Подмосковье сохраняются 23 народных художественных промысла, лучшие из них будут показаны в Париже, - цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Оксану Косареву. - Экспортное продвижение народных художественных промыслов - перспективный и общественно значимый проект".
Она отметила, что власти стремятся продвигать продукцию промыслов и на внутреннем рынке путем участия в российских и региональных выставках, создания специальных туристических продуктов для того, чтобы "туристы могли не только узнать историю и традиции подмосковных промыслов, полюбоваться на уникальные изделия наших мастеров, но и попробовать изготовить своими руками лаковую шкатулку, фарфоровую чашку или расписной поднос".
В пресс-службе отметили, что на европейской выставке будут представлены знаменитые российские бренды: Императорский фарфоровый завод, ЗАО "Хохломская роспись", предприятия "Башкирские художественные промыслы "Агидель", "Дулевский фарфор", "Кадомский вениз", "Крестецкая строчка". Народные художественные промыслы Подмосковья представят фарфоровые изделия Гжельского фарфорового завода и ООО "Гжель - художественные мастерские", лаковые миниатюры АО "Федоскинская фабрика миниатюрной живописи", росписные подносы ООО "Жостовская фабрика декоративной росписи".
С 8 по 12 сентября в Париже пройдет авторитетная европейская выставка дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet, которую традиционно посещают до 100 тыс. гостей.