Ставрополье в 2017 году потратит на природоохранные мероприятия 500 млн рублей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 8 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край потратит 500 млн рублей на природоохранные мероприятия в Год экологии в России. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов на первом краевом экологическом форуме, состоявшемся в пятницу в Железноводске.

"План мероприятий в рамках Года окружающей среды включает около 40 пунктов с финансированием свыше 500 миллионов рублей. Предусмотрены меры, направленные на развитие лесного хозяйства и водного комплекса Ставрополья, мониторинг экологической обстановки, защиту редких животных и растений, борьбу с браконьерством, а также пропаганду бережного отношения к окружающей среде", - рассказал Хлопянов.

По словам министра, в регионе создана и продолжает расширяться сеть особо охраняемых природных территорий - основа для сохранения и пополнения разнообразия флоры и фауны. В 2017 году в число особо охраняемых природных территорий краевого значения вошло Эммануэльевское урочище в Ставрополе.

Продолжается работа по установлению границы двух заказников - Эргаклинского и Баталинского, а также семи памятников природы краевого значения. Это Баталинский минеральный источник и Баталинская пещера, Лермонтовская скала и Лермонтовский водопад, скала Замок Коварства и Любви, скала Броненосец и скала Миноносец.

"В итоге площадь особо охраняемых природных территорий в регионе составит 107 тыс. га, или почти 2% от общей площади края", - рассказал он, отметив, что на этих территориях устанавливается режим охраны и ограничения использования.

В первом краевом экологическом форуме участвует около 500 специалистов, руководителей, представителей власти и общественности. Обсуждаются вопросы реализации госполитики в охране окружающей среды на территории края в контексте Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, объявленных в стране. В рамках форума в Курортном парке Железноводска развернута большая выставка, посвященная экологии региона.