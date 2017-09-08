Автопарк скорой помощи Ульяновской области обновили на 80% за последние три года

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УЛЬЯНОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 150 автомобилей скорой помощи были заменены в Ульяновской области за последние три года - это 80% от всего автопарка, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.
"Почти 100 единиц заменено в 2013-2015 годах, в 2016 году получено еще 54 машины скорой помощи, 25 из которых приобретены по федеральной программе и 29 закуплены регионом. Это позволило обновить автопарк скорой помощи на 80% и значительно повысить доступность оказываемой экстренной помощи населению", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова.
По его словам, до конца года в лечебные учреждения Ульяновской области поступят еще 14 автомобилей скорой. Новые машины закупят в соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Согласно документу, 1150 автомобилей скорой помощи в этом году поступят в 75 субъектов страны. В соответствии с потребностями регионов из резервного фонда правительства России на эти цели направлено 3 млрд рублей.
По мнению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, очередное поступление автомобилей позволит повысить эффективность оказываемой помощи населению. Он уточнил, что в регионе удалось существенно снизить общую смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе благодаря слаженной работе бригад скорой помощи.