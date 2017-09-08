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Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в Москве

Общество
8 сентября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Ранее власти города отказали инициативной группе в проведении пикета у посольства в поддержку мусульман-рохинджа

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности возле здания посольства Мьянмы в Москве, где власти города не разрешили провести 8 сентября пикет в поддержку притесняемых в этой стране мусульман.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, множество полицейских автобусов в пятницу вечером дежурят в районе Большой Никитской улицы, где находится здание посольства.

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На стороне улицы, где располагается дипмиссия, полицейские выставили ограждения на случай возникновения необходимости закрыть проход по тротуару. Автомобильное движение на улице открыто.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в мэрии города, власти Москвы отказали инициативной группе в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман у посольства Мьянмы из-за несоответствия параметров указанной площадки для подобных массовых мероприятий. По его словам, "активисты не указали цель пикета, а параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек".

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