Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в Москве

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности возле здания посольства Мьянмы в Москве, где власти города не разрешили провести 8 сентября пикет в поддержку притесняемых в этой стране мусульман.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, множество полицейских автобусов в пятницу вечером дежурят в районе Большой Никитской улицы, где находится здание посольства.
На стороне улицы, где располагается дипмиссия, полицейские выставили ограждения на случай возникновения необходимости закрыть проход по тротуару. Автомобильное движение на улице открыто.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в мэрии города, власти Москвы отказали инициативной группе в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман у посольства Мьянмы из-за несоответствия параметров указанной площадки для подобных массовых мероприятий. По его словам, "активисты не указали цель пикета, а параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек".