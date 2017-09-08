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Путин: нормативы финансирования обучения IT-специальностям в вузах будут увеличены

Общество
8 сентября, 18:30 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 8, сентября. /ТАСС

Президент РФ распорядился подготовить соответствующее поручение

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ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что нормативы финансирования изучения информационных технологий в вузах будут увеличены.

"Мы обязательно это сделаем", - заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

Путин также распорядился подготовить соответствующее поручение. В ответ на прозвучавшую на встрече жалобу на невысокие нормативы финансирования он пояснил, что раньше считалось, что для изучения информационных технологий нужны только "бумага и карандаш".

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