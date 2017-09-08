Новые типы автономеров могут появиться для мопедов и некоторых автомобилей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Существующий стандарт автомобильных номеров в России будет дополнен новыми типами регистрационных знаков, сообщает МВД России.

Ранее на сайте Росстандарта появилось уведомление о разработке проекта обновленного национального стандарта государственных регистрационных знаков транспортных средств.

"В рамках подготовки к пересмотру стандарта Научно-исследовательским центром безопасности дорожного движения МВД России проведено исследование, которое показало, что существенных изменений имеющегося типажа и структурного построения государственных регистрационных знаков не требуется. Вместе с тем, планируется дополнение стандарта новыми типами регистрационных знаков для мопедов, автомобилей с нестандартным местом крепления (американского и японского производства)", - пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кроме того, добавила она, могут быть уменьшены габаритные размеры государственных регистрационных знаков для мототранспортных средств для их оптимального размещения.

Она вновь подчеркнула, что "распространенная в СМИ информация об изменении структуры государственных регистрационных знаков и оснащении их микрочипами не соответствует действительности".

Волк пояснила, что основанием для разработки проекта ГОСТ является программа разработки национальных стандартов на 2017 год. Первая редакция проекта стандарта предусматривает расширение номенклатуры типов знаков и изменение размеров некоторых типов знаков.