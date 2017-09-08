Введение санитарных заключений для летних лагерей упорядочит контроль над детским отдыхом

ТАСС, 8 сентября. Обязательное получение санитарно-эпидемиологических заключений в разы повысит безопасность и качество услуг в детских лагерях, сделает контроль над их работой более тщательным и разноплановым, полагают опрошенные ТАСС представители властей и управлений Роспотребнадзора в регионах.

С 1 января 2017 года в стране вступили в силу новые правила организации детского отдыха, которые обязали лагеря всех типов получать санитарноэпидемиологические заключения, но не были утверждены подзаконные акты, регулирующие процедуру выдачи этих документов. В начале августа главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила ТАСС, что сейчас все необходимые нормы разработаны и вступят в силу с 10 сентября.

По мнению директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Игоря Михеева, главным условием при формировании требований к лагерям должны стать безопасность и качество.

"Требования к лагерям направлены не на сокращение количества лагерей, а исключительно на повышение безопасности детей и качества предоставляемых услуг. Если лагерь - частный или государственный - соответствует требованиям, то, значит, он предоставляет качественные услуги", - сказал Михеев.

После трагедии

Изменить правила контроля над организацией отдыха в детских лагерях решили после трагедии на Сямозере в Карелии, где в июне 2016 года погибли 14 детей. После трагедии в стране проверили порядка 20 тыс. мест отдыха детей и за месяц выявили 37 несанкционированных лагерей, более 31 тыс. нарушений, отстранили более 400 сотрудников и выписали административных штрафов на 48 млн рублей.

Выяснилось, что в стране нет ведомства, ответственного за отдых детей, и президент Владимир Путин потребовал такую структуру определить, ввести систему аккредитации мест летнего отдыха и разработать единые критерии безопасности.

Наделив Роспотребнадзор соответствующими полномочиями, в конце 2016 года депутаты Госдумы одобрили вступление в силу с 1 января 2017 года новых правил организации детского отдыха, которыми обязали лагеря всех типов иметь санитарно- эпидемиологические заключения.

Летом 2018 года детские лагеря смогут открыться только после получения такого документа со сроком действия в один год.

Для этого учредителю или собственнику учреждения отдыха и оздоровления необходимо предоставить в региональный Роспотребнадзор заявление и результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Затем за дело возьмутся специалисты ведомства, которые проверят лагерь по сотням пунктов, от анализов источника питьевой воды на микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели до наличия договора на централизованную стирку постельного белья и от уточнения места нахождения резервного источника электроснабжения до обязательной устойчивой телефонной связи.

Обоюдная ответственность

В регионах к нововведению готовы, потому что, как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, детские оздоровительные лагеря давно под пристальным вниманием ведомства, их проверяют и перед открытием, и во время работы.

"Теперь будет выдаваться санитарно- эпидемиологическое заключение - официальный документ, по которому мы несем обоюдную ответственность: не только Роспотребнадзор документально отвечает за свой профессионализм, принципиальность и глубину вопроса в соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим нормам, но и детский оздоровительный лагерь", - пояснила Щукина.

По мнению заместителя начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Веры Бондаренко, новшество повысит уровень юридической ответственности.

"Со стороны Роспотребнадзора полное обследование открываемого лагеря всегда было обязательно - осмотр и проверка помещений, необходимой мебели и постельного белья, работы пищеблока, его оборудования, наличия достаточного количества посуды, организации питания, отбор проб воды, обработки территории против клещей, крыс, насекомых и многое другое. Но теперь мы будем выдавать официальный документ к открытию лагеря, и он имеет совсем другое юридическое значение на случай, если придется вмешаться органам прокуратуры", - отметила она.

Гарантированный порядок

Начальник управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский, в свою очередь, выразил мнение, что выдача санитарно-эпидемиологического заключения детским лагерям отдыха перед началом нового сезона позволит проводить проверки более тщательно.

"Мы и раньше пристально проверяли детские лагеря, но, скажем так, делали это на основании тех данных, которые нам предоставляли. Теперь же мы будем сами проводить экспертизу по всем тем параметрам, которые необходимо проверить для того, чтобы разрешить лагерю работать", - отметил он.

Президент общественной организации "Уральский родительский комитет" Евгений Жабреев отметил, что с введением санитарно-эпидемиологических заключений родители детей, отдыхающих в лагерях, могут быть спокойны - безопасность и порядок будут в разы выше.

"Потому что Роспотребнадзор будет тщательнее проверять. Ведь это принудительная мера, которая приведет к порядку, ведь любой лагерь может быть не запущен, если у него будут погрешности", - сказал он.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, при ужесточении требований может улучшиться материальная база детских оздоровительных лагерей. Потому что в санитарно-эпидемиологическом заключении отражаются все условия готовности лагеря к приему детей, вплоть до наличия необходимого числа качественных кроватей, стульев и постельного белья. Летом в регионе работали 728 лагерей для детей и подростков, но два лагеря не смогли открыться из-за плохого материально-технического состояния.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, в летний оздоровительный сезон в регионе не приступили к работе восемь оздоровительных организаций.

В семи из них, создаваемых на базе общеобразовательных школ, не был укомплектован штат медработников, а в одном стационарном загородном лагере не завершили ремонт.

При этом, например, в Свердловской области в августе закрыли два несанкционированных палаточных лагеря, в которых отдыхали 80 детей. Организаторы не согласовали открытие с Роспотребнадзором, не пригласили на работу медицинских работников, не позаботились о снабжении детей питьевой водой и не организовали для них туалеты.

Ради здорового питания

Как отметил начальник управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский, чаще всего администрации лагерей в регионе допускают нарушения в организации питания.

"Недорабатывают тут в части организации поставок продуктов. К примеру, на любой продукт должны иметься документы, подтверждающие его безопасность. И может сам продукт безопасный, но все же это надо подтверждать документально", - пояснил он.

Такая же проблема в Свердловской области - за год на 60% выросла сумма штрафов, которые накладывают на лагеря и предприятия, организующие питание. Как отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, за лето было выписано около 1,1 тыс. штрафов на 4,88 млн рублей, из них 2,5 млн рублей - за нарушение правил организации питания.

По наблюдению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Щукиной, в последние годы массовые заболевания в детских лагерях страны случались, в основном, из-за кишечных инфекций.

"В Липецком регионе более пяти лет назад ввели обязательное обследование персонала пищеблоков лагерей на норовирусы и ротавирусы - у нас закрыт доступ носителям вирусов к приготовлению пищи детям", - добавила она.

В Воронежской области, кроме обследования работников всех пищеблоков на вирусы, введена их обязательная вакцинация против гепатита А.

"Прививку против гепатита А ранее получали только работники общепита, то есть, сети питания для взрослого населения, а в этом году ее сделали и всем тем, кто работает с детьми", - уточнила Бондаренко.

Контроль без изменений

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Пеньковская отметила, что введение процедуры выдачи санитарных заключений для лагерей не особенно отразится на работе ведомства, потому что детские лагеря будут проверять так же строго, как и раньше.

"Вступление в силу закона, по которому Роспотребнадзор наделяется полномочиями выдавать санитарно- эпидемиологические заключения для учреждений отдыха и оздоровления детей, в нашей деятельности ничего не меняет", - сказала она.

По словам Пеньковской, законом унифицируется общая база данных, которая теперь будет единой для всех регионов России.

"Просто будет создана единая общероссийская база для всех подразделений Роспотребнадзора, куда будут вноситься сведения о детских лагерях и их готовности, или неготовности к работе…" - отметила глава управления ведомства по Республике Крым и Севастополю.

Так же считает заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Марина Сорокина.

"Как проверяли со всей строгостью, так и будем проверять. В период летней оздоровительной кампании 2017 года отработали (проверили - прим. ТАСС) 666 летних оздоровительных учреждений, находящихся под надзором управления, с числом отдохнувших в них более 77 тыс. детей. Несанкционированных лагерей, открывшихся без разрешительных документов или не включенных в краевой реестр, не выявлено", - пояснила она.