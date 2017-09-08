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Британское издательство отвергло требование КНР блокировать доступ к политическим статьям

Общество
8 сентября, 20:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, сентября. /ТАСС

Ранее издательство Кембриджского университета не удовлетворило требования властей Китая по блокировке в интернете сотен статей

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ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Издательство Кембриджского университета (Cambridge University Press) отвергло запрос китайской государственной компании по импорту о блокировке доступа пользователей из КНР к статьям в политическом журнале The American Political Science Review. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря старейшего в мире издательства.

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"Запрос на самом деле был сделан китайским импортером, однако он не был удовлетворен издательством Кембриджского университета, таким образом содержание не было заблокировано", - приводит агентство слова пресс-секретаря. Выходящий раз в квартал академический журнал политологической ассоциации Американская ассоциация политических наук публикуется от ее имени издательством Кембриджского университета.

В августе издательство Кембриджского университета передумало удовлетворять требования властей КНР по блокировке в интернете сотен статей, опубликованных в своем журнале The China Quarterly. Этот шаг был сделан после того, как ряд академиков со всего мира пригрозили издательству бойкотом в случае, если оно не откажется от блокировки нескольких сотен статей на некоторые политические темы в электронной версии журнала.

В черном списке оказались материалы, в частности, посвященные Культурной революции Мао Цзэдуна и событиям на площади Тяньаньмэнь. Издательство поначалу выполнило это требование, однако потом разблокировало доступ к статьям.

Корреспондент ТАСС обратился в издательство Кембриджского университета за комментарием, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

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