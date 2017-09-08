Технопарк "Кванториум" во Владикавказе будет построен в виде трех осетинских пирогов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев разработал проект трехэтажного детского технопарка "Кванториум" во Владикавказе в виде трех осетинских пирогов. Как рассказал Комаев в пятницу журналистам, технопарк будет сдан в эксплуатацию к концу 2018 года.
"Технопарк для детей будет создан в конце 2018 года во Владикавказе рядом с физико-математическим лицеем. Уже готов проект: современное трехэтажное здание будет представлять собой три осетинских пирога", - сказал Комаев.
Технопарк станет площадкой высокотехнологичного научно-технического творчества для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята смогут попробовать себя в робототехнике, нейротехнологиях, биотехнологиях, IT. Проект будет реализован вместе с федеральным Агентством стратегических инициатив (АСИ).
Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин.
Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В настоящий момент в России открыты более 20 подобных технопарков.