Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве объявили лауреатов премии Союза журналистов России

Общество
8 сентября, 21:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Маркова

Лауреатами 2017 года стали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" и "Новой газеты" Юлия Латынина

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Церемония вручения премии Союза журналистов России (СЖР) "Камертон" имени Анны Политковской прошла в Московской государственной консерватории имени Чайковского в пятницу - День международной солидарности журналистов. Лауреатами этого года стали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" и "Новой газеты" Юлия Латынина, почетную награду победителям вручил председатель СЖР Всеволод Богданов.

"Мы награждаем Евгения Поддубного, который сейчас не с нами, потому что он ведет очередной репортаж с самой горячей точки нашей планеты - из Сирии. Кроме того, решением секретариата СЖР была лауреатом премии выбрана журналистка Юлия Латынина", - сказал Богданов.

"Это международный праздник, когда мы собираемся, вспоминаем наших близких, родных и любимых", - добавил он.

"Сегодня мы хотим вспомнить тех, кто понял свой статус, - быть бесстрашным и выполнять, несмотря ни на что, свой долг", - отметил в свою очередь председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян

Богданов отметил, что 15 декабря по традиции в Доме журналистов соберутся семьи погибших журналистов - их всего 350.

На вечере пианист Евгений Кисин в память о погибших журналистах исполнил Hammerklavier Бетховена и прелюдии Рахманинова.

О премии

Премия традиционно вручается в День международной солидарности журналистов. Секретарь СЖР Тимур Шафир пояснил ТАСС, что этот день посвящен памяти Юлиуса Фучика - знаменитого чехословацкого журналиста, который был арестован гестапо и казнен в Берлине, но успел написать знаменитый "Репортаж с петлей на шее".

"Этот день много лет назад [с 1958 года] Международная организация журналистов [МОЖ] объявила днем журналистской солидарности. 8 сентября традиционно вспоминаются ушедшие коллеги и отдается дань их памяти и одновременно награждается кто-то из действующих журналистов", - отметил Шафир.

Он добавил, что премия "Камертон" вручается тем журналистам и деятелям СМИ, которые, на взгляд жюри СЖР, в течение предыдущего года доказали выверенную верность профессии.

Премия "Камертон" имени Анны Политковской была учреждена Секретариатом СЖР 30 августа 2013 года - в день рождения убитой журналистки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Минобороны возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше
5
Посольство РФ в Лондоне: Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою позицию
6
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
7
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама