В Москве объявили лауреатов премии Союза журналистов России

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Церемония вручения премии Союза журналистов России (СЖР) "Камертон" имени Анны Политковской прошла в Московской государственной консерватории имени Чайковского в пятницу - День международной солидарности журналистов. Лауреатами этого года стали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" и "Новой газеты" Юлия Латынина, почетную награду победителям вручил председатель СЖР Всеволод Богданов.

"Мы награждаем Евгения Поддубного, который сейчас не с нами, потому что он ведет очередной репортаж с самой горячей точки нашей планеты - из Сирии. Кроме того, решением секретариата СЖР была лауреатом премии выбрана журналистка Юлия Латынина", - сказал Богданов.

"Это международный праздник, когда мы собираемся, вспоминаем наших близких, родных и любимых", - добавил он.

"Сегодня мы хотим вспомнить тех, кто понял свой статус, - быть бесстрашным и выполнять, несмотря ни на что, свой долг", - отметил в свою очередь председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян

Богданов отметил, что 15 декабря по традиции в Доме журналистов соберутся семьи погибших журналистов - их всего 350.

На вечере пианист Евгений Кисин в память о погибших журналистах исполнил Hammerklavier Бетховена и прелюдии Рахманинова.

О премии

Премия традиционно вручается в День международной солидарности журналистов. Секретарь СЖР Тимур Шафир пояснил ТАСС, что этот день посвящен памяти Юлиуса Фучика - знаменитого чехословацкого журналиста, который был арестован гестапо и казнен в Берлине, но успел написать знаменитый "Репортаж с петлей на шее".

"Этот день много лет назад [с 1958 года] Международная организация журналистов [МОЖ] объявила днем журналистской солидарности. 8 сентября традиционно вспоминаются ушедшие коллеги и отдается дань их памяти и одновременно награждается кто-то из действующих журналистов", - отметил Шафир.

Он добавил, что премия "Камертон" вручается тем журналистам и деятелям СМИ, которые, на взгляд жюри СЖР, в течение предыдущего года доказали выверенную верность профессии.

Премия "Камертон" имени Анны Политковской была учреждена Секретариатом СЖР 30 августа 2013 года - в день рождения убитой журналистки.