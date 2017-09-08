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Суд заблокировал пять крупных пиратских сайтов

Общество
8 сентября, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В Роскомнадзоре сообщили, что за первое полугодие в ведомство поступило 76 решений суда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространявших мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав, поступили в Роскомнадзор. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

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"Решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО "С.Б.А. мьюзик паблишинг" и Warner Bros. Entertainment Inc. Посещаемость сайтов составляет от 254 тыс. до 18,5 млн интернет-пользователей в месяц", - говорится в сообщении. Названия заблокированных ресурсов не указываются.

Ведомство отмечает, что в первом полугодии 2017 года в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов.

Действующее антипиратское законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента за исключением фотографий, отмечают в Роскомнадзоре.

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