Суд заблокировал пять крупных пиратских сайтов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространявших мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав, поступили в Роскомнадзор. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

"Решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО "С.Б.А. мьюзик паблишинг" и Warner Bros. Entertainment Inc. Посещаемость сайтов составляет от 254 тыс. до 18,5 млн интернет-пользователей в месяц", - говорится в сообщении. Названия заблокированных ресурсов не указываются.

Ведомство отмечает, что в первом полугодии 2017 года в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов.

Действующее антипиратское законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента за исключением фотографий, отмечают в Роскомнадзоре.