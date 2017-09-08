Путин рекомендовал Госдуме осенью рассмотреть законопроект о градостроительных решениях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть в приоритетном порядке законопроект, предусматривающий расширение возможности участия россиян в принятии решений в сфере градостроительства. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года.

"Рекомендовать Государственной думе... рассмотреть в период осенней сессии 2017 года проект федерального закона, направленного на расширение возможности участия граждан в принятии органами исполнительной власти решений в области градостроительной деятельности, в первоочередном порядке", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ до 1 ноября 2017 года рассмотреть вопрос о завершении процедуры передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность.

Также Путин поручил органам исполнительной власти субъектов РФ создать условия для развития территориального общественного самоуправления и обеспечить широкое привлечение граждан к определению направлений деятельности по благоустройству территорий муниципальных образований и их непосредственное участие в такой деятельности. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2018 года.