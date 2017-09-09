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Успеть везде: как будет работать общественный транспорт Москвы в День города

Общество
9 сентября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

В частности, передвигаться на метро и МЦК жители и гости столицы смогут на протяжении всей ночи с 9 на 10 сентября

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наземный городской транспорт в Москве в субботу, когда будут проходит праздничные мероприятия в честь 870-летия столицы, продлит работу до трех часов ночи, а метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров всю ночь. Для передвижения на личном автотранспорте будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

Метро и МЦК

Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, метрополитен и МЦК будут работать всю ночь на 10 сентября. Интервал движения поездов составит от четырех до 10 минут.

"На ночной график работы поезда в метрополитене перейдут с 01:00 до 05:30. С 05:30 поезда будут работать в режиме утреннего часа пик", - отметил Ликсутов. Всего в ночь на 10 сентября пассажиров в метро будут перевозить 658 пар поездов.

Движение по МЦК в эти дни будет осуществляться по графику выходного дня. 9 сентября с 12:30 до 18:00 поезда будут ходить с интервалом пять минут, после 18:00 поезда перейдут на интервал в 10 минут. В ночь на 10 сентября интервал будет составлять 10 минут.

Автобусы, троллейбусы и трамваи

Около 150 наиболее востребованных маршрутов наземного пассажирского транспорта в День города будут работать до трех часов ночи. По информации департамента транспорта, проезд пассажиров будут обеспечивать более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев.

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Некоторые маршруты изменят время работы и трассы следования. В частности, до 11 сентября автобус М1 будет следовать от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", автобус М10 - от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", автобусы 101, 904 - до Белорусского вокзала, автобус Н1 будет ходить на двух участках: от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник" и от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала. До 11 сентября автобусы М3 будут курсировать от станции метро "Семеновская" до "Лубянки", автобусы М6 - от Силикатного завода до "Краснопресненской".

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Личный транспорт

До 06:00 12 сентября для проезда на личных автомобилях будет перекрыт Малый Гнездниковский и Газетный переулки. До 06:00 11 сентября для водителей закрыта Тверская улица от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд. Нельзя также проехать по Большому Николопесковскому переулку от дома №28/1, строения 1 по улице Арбат до дома №3 по Большому Николопесковскому переулку. Также закрыты для проезда улицы Охотный Ряд и Моховая (от Воздвиженки до Тверской), а также Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой).

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9 сентября с 11:00 до 18:00 нельзя будет проехать по Переяславскому переулку - от Средней Переяславской улицы до Банного переулка. С 12:00 до 17:00 для машин закроют Цветной бульвар от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади. С 15:00 до 21:30 закроют проезд по улице Богданова от дома №50 до пересечения с Солнцевским проспектом; с 15:00 до 17:00 перекроют улицу Николая Злобина, а с 15:30 до 17:30 - Центральный проспект. Также с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Савелкинскому проезду.

Кроме того, 9 сентября с 13:00 до 22:30, а также 10 сентября с 15:00 до 20:30 перекроют Волхонку (от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда). Из-за проведения праздничных фейерверков 9 сентября с 20:50 до 21:10 будут перекрыты Вологодский проезд (от Хотьковской улицы до дома №97, корпуса 1 по Алтуфьевскому шоссе), Раушская набережная (от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста) и улица Кадырова (от Бунинской аллеи до улицы Адмирала Лазарева).

С 20:30 до 21:30 будет перекрыта для транспорта Москворецкая набережная от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста.

Запуск трамвайного движения на Тверской заставе

В этот день будет открыто движение по восстановленной трамвайной линии на площади Тверская Застава. Здесь заработают два трамвайных маршрута - 7 и 9. Наземный транспорт свяжет четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса "Олимпийский" на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты.

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Запуск движения позволит создать новые связи для 30 тыс. пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат низкопольные вагоны "Витязь-М". Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят три-четрые минуты. Заметно сократится время пересадки между различными видами транспорта, расстояние между остановкой трамвая и станцией "Белорусская" Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раза.

Реконструкция площади Тверская Застава также позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов: по окончании работ вблизи Белорусского вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.

Выставка ретротранспорта

В День города в Москве пройдет крупнейшая в истории города выставка старинного общественного транспорта. Экспозиция развернется на территории Филевского автобусно- троллейбусного парка. Легендарные автобусы и троллейбусы будут доступны для посещения с 12:00 до 15:00.

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"В этом году по случаю юбилея Москвы мы организуем крупнейшую ретровыставку, в которой примут участие более 40 единиц техники. Прикоснуться к историческому наследию столицы, а также увидеть самые современные транспортные средства москвичи и гости города смогут на территории действующего транспортного предприятия", - сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

На выставке будут представлены автобусы и троллейбусы разных лет - от деревянных экспонатов начала XX века до современных низкопольных транспортных средств. Гости мероприятия смогут увидеть модели, известные по советским и российским фильмам и воспетые известными музыкантами и поэтами. На площадке также разместятся ретроавтомобили.

На выставке будут работать актеры в исторических костюмах. Кроме того, на площадке установят сцену, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы. Обширная развлекательная программа предусматривает викторины и конкурсы, победители которых получат призы и памятные сувениры. Праздничное настроение также создадут аниматоры и специалисты по аквагриму.

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870-летие Москвы Работа московского метро
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