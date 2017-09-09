Успеть везде: как будет работать общественный транспорт Москвы в День города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Наземный городской транспорт в Москве в субботу, когда будут проходит праздничные мероприятия в честь 870-летия столицы, продлит работу до трех часов ночи, а метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров всю ночь. Для передвижения на личном автотранспорте будет действовать ряд ограничений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, где откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

Метро и МЦК

Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, метрополитен и МЦК будут работать всю ночь на 10 сентября. Интервал движения поездов составит от четырех до 10 минут.

"На ночной график работы поезда в метрополитене перейдут с 01:00 до 05:30. С 05:30 поезда будут работать в режиме утреннего часа пик", - отметил Ликсутов. Всего в ночь на 10 сентября пассажиров в метро будут перевозить 658 пар поездов.

Движение по МЦК в эти дни будет осуществляться по графику выходного дня. 9 сентября с 12:30 до 18:00 поезда будут ходить с интервалом пять минут, после 18:00 поезда перейдут на интервал в 10 минут. В ночь на 10 сентября интервал будет составлять 10 минут.

Автобусы, троллейбусы и трамваи

Около 150 наиболее востребованных маршрутов наземного пассажирского транспорта в День города будут работать до трех часов ночи. По информации департамента транспорта, проезд пассажиров будут обеспечивать более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев.

Некоторые маршруты изменят время работы и трассы следования. В частности, до 11 сентября автобус М1 будет следовать от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", автобус М10 - от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", автобусы 101, 904 - до Белорусского вокзала, автобус Н1 будет ходить на двух участках: от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник" и от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала. До 11 сентября автобусы М3 будут курсировать от станции метро "Семеновская" до "Лубянки", автобусы М6 - от Силикатного завода до "Краснопресненской".

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Личный транспорт

До 06:00 12 сентября для проезда на личных автомобилях будет перекрыт Малый Гнездниковский и Газетный переулки. До 06:00 11 сентября для водителей закрыта Тверская улица от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд. Нельзя также проехать по Большому Николопесковскому переулку от дома №28/1, строения 1 по улице Арбат до дома №3 по Большому Николопесковскому переулку. Также закрыты для проезда улицы Охотный Ряд и Моховая (от Воздвиженки до Тверской), а также Театральный проезд (между Большой Дмитровкой и Петровкой).

9 сентября с 11:00 до 18:00 нельзя будет проехать по Переяславскому переулку - от Средней Переяславской улицы до Банного переулка. С 12:00 до 17:00 для машин закроют Цветной бульвар от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади. С 15:00 до 21:30 закроют проезд по улице Богданова от дома №50 до пересечения с Солнцевским проспектом; с 15:00 до 17:00 перекроют улицу Николая Злобина, а с 15:30 до 17:30 - Центральный проспект. Также с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Савелкинскому проезду.

Кроме того, 9 сентября с 13:00 до 22:30, а также 10 сентября с 15:00 до 20:30 перекроют Волхонку (от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда). Из-за проведения праздничных фейерверков 9 сентября с 20:50 до 21:10 будут перекрыты Вологодский проезд (от Хотьковской улицы до дома №97, корпуса 1 по Алтуфьевскому шоссе), Раушская набережная (от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста) и улица Кадырова (от Бунинской аллеи до улицы Адмирала Лазарева).

С 20:30 до 21:30 будет перекрыта для транспорта Москворецкая набережная от Большого Устьинского моста до Большого Москворецкого моста.

Запуск трамвайного движения на Тверской заставе

В этот день будет открыто движение по восстановленной трамвайной линии на площади Тверская Застава. Здесь заработают два трамвайных маршрута - 7 и 9. Наземный транспорт свяжет четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса "Олимпийский" на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты.

Запуск движения позволит создать новые связи для 30 тыс. пассажиров ежедневно. Их проезд обеспечат низкопольные вагоны "Витязь-М". Интервалы движения трамваев у Белорусского вокзала составят три-четрые минуты. Заметно сократится время пересадки между различными видами транспорта, расстояние между остановкой трамвая и станцией "Белорусская" Кольцевой линии уменьшится в 5,5 раза.

Реконструкция площади Тверская Застава также позволит повысить качество обслуживания пассажиров автобусных маршрутов: по окончании работ вблизи Белорусского вокзала будут доступны 11 остановок общественного транспорта.

Выставка ретротранспорта

В День города в Москве пройдет крупнейшая в истории города выставка старинного общественного транспорта. Экспозиция развернется на территории Филевского автобусно- троллейбусного парка. Легендарные автобусы и троллейбусы будут доступны для посещения с 12:00 до 15:00.

"В этом году по случаю юбилея Москвы мы организуем крупнейшую ретровыставку, в которой примут участие более 40 единиц техники. Прикоснуться к историческому наследию столицы, а также увидеть самые современные транспортные средства москвичи и гости города смогут на территории действующего транспортного предприятия", - сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

На выставке будут представлены автобусы и троллейбусы разных лет - от деревянных экспонатов начала XX века до современных низкопольных транспортных средств. Гости мероприятия смогут увидеть модели, известные по советским и российским фильмам и воспетые известными музыкантами и поэтами. На площадке также разместятся ретроавтомобили.

На выставке будут работать актеры в исторических костюмах. Кроме того, на площадке установят сцену, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы. Обширная развлекательная программа предусматривает викторины и конкурсы, победители которых получат призы и памятные сувениры. Праздничное настроение также создадут аниматоры и специалисты по аквагриму.