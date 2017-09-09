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Фестиваль изобретений и необычных технологических решений открывается в Москве

Общество
9 сентября, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

В числе прочих оригинальных проектов гости фестиваля смогут увидеть самый большой в России 3D-принтер Printzilla

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль изобретений для молодых конструкторов и инженеров Maker Faire Moscow открывается в субботу в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, сообщает пресс-служба университета.

Фестиваль Maker Faire Moscow продлится два дня и, по словам организаторов, соберет более 200 участников со всего мира, которые представят лучшие достижения инженерной мысли, созданные обычными людьми - от дизайнерской мебели до робота-ботаника.

Гости мероприятия смогут посетить лекции ведущих конструкторов и инженеров России, США, стран Европы и Азии и принять участие в десятках мастер-классов и конкурсов. На Maker Faire Moscow можно будет увидеть "Джека-Кромсателя" - станок для 3D-резки пенопласта, а еще манипулятор с нейроинтерфесом, "Станок-спецагент", как еще называют систему распознавания лиц для доступа к управлению оборудованием и, конечно, самый большой в России 3D-принтер Printzilla. Кроме того, на фестивале представлены быстросборные коптеры, кинетические конструкции; машины, выращивающие растения.

Юных гостей фестиваля ждет проектирование и запуск ракет и ракетопланов, уличный тир с гигантской средневековой метательной машиной и сборкой рыцарских луков из ПВХ-труб, а еще марафон по пайке, ростовые динозавры, шелкография и другие мастер-классы и занятия.

"Возможно, это самое грандиозное шоу на земле - глобальный праздник торжества смелости, креативности, трудолюбия, фестиваль популярной науки и техники, гаражных инноваций, цифрового искусства, новейших технологий и традиционных ремесел, место встречи тех, кто думает, делает и делится опытом и знаниями, возможность приятно и полезно провести выходные для всей семьи", - рассказывает один из организаторов фестиваля, заместитель руководителя лаборатории цифрового производства FabLab НИТУ МИСиС Анна Вакулик.

Фестиваль Maker Faire впервые прошел в 2006 году в Сан-Матео (Калифорния, США). Первый Moscow Mini Maker Faire состоялся в 2016 году.

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