В Москве в День города представят космическую программу и инновационные проекты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мероприятия на тему космоса, инноваций и изобретательства представят в Москве 9-10 сентября в честь Дня города, следует из анонсирующих материалов столичной мэрии.

Тематика праздника продемонстрирует, что Москва - это, наряду с прочими историческими достижениями, город, где во все времена активно развивалась наука. Запуск первого искусственного спутника, полет Юрия Гагарина, выход человека в открытый космос и другие знаковые события российской космонавтики покажут в виде технологичного шоу в рамках празднования юбилея столицы около ВДНХ, где расположен Музей космонавтики.

Тема высоких технологий в рамках Дня города будет представлена также в Зеленоградском административном округе, который исторически вырос из наукограда.

На площадке "Москва изобретает" на Тверской улице от Вознесенского переулка до Столешникова переулка откроется интерактивная выставка, где представят передовые разработки московских компаний - беспилотный автобус, агробот, 3D-принтер, напечатавший детали космического спутника, бинокуляры, позволяющие окунуться в виртуальную реальность, и многие другие изобретения.

Посетители увидят уникальный "биологический" балет, артисты которого изобразят с помощью пластики и реквизита различные химические процессы. А лекторий "Прямая речь" приготовил для них цикл лекций "Великие москвичи", на которых популяризаторы науки расскажут о выдающихся ученых Москвы.

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Космос

Мероприятия на тему космоса состоятся рядом с ВДНХ 9 и 10 сентября с 13:00 до 22:00 мск. "Зрителей ждут современная хореография, высотные цирковые номера, шоу квадрокоптеров. В дневной программе - квазар, лазерные бои и сферические кинозалы", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Они будут разделены на три тематические части. Первая часть носит название "Космическая Москва". В рамках этой программы зрители узнают о русских ученых космической отрасли, инженерах, изобретателях, конструкторах и космонавтах.

Вторая часть "Семь шагов за горизонт" покажет важнейшие события российской космонавтики в виде технологичных постановочных элементов шоу. Третья часть праздника "Кинокосмос" посвящена отечественным фильмам о космосе, как фантастическим, так и основанным на реальных событиях. Здесь расскажут о легендарных кинолентах и недавних премьерах.

На Тверской улице гости праздника увидят полноразмерный жидкостный ракетный двигатель РД-253, разработанный в 1960-е годы под руководством конструктора Валентина Глушко. Благодаря этому двигателю были запущены космические аппараты "Луна", "Венера" и "Марс", станции "Салют" и "Мир".

Уникальный аппарат автожектор, положивший начало хирургии сердца, изобрел московский физиолог Сергей Брюхоненко. Автожектор впервые в истории смог перегонять кровь вместо сердца, когда на сердце делается операция - его тоже можно будет рассмотреть на площадке.

Наука и изобретения

В Зеленограде 9 сентября в 13:00 зрители попадут в виртуальную реальность. Программа пройдет в форме театрализованного действа. Перед зрителями предстанут первый телевизор КВН и компьютер. Герои праздника - изобретатели и авторы открытий.

На площадке "Москва изобретает" в центре города будут работать артисты в образе молодых ученых. Они проведут для гостей праздника игры и викторины, расскажут об интерактивных объектах и экспонатах выставки: как о новейших изобретениях, так и о тех разработках, которые уже давно заняли видное место в истории науки и техники.

Проект "Сделано в Москве" предложит вниманию посетителей беспилотный автобус Matrёshka - он работает полностью автономно, при этом гарантирует безопасность пассажиров и оперативно прокладывает маршруты. Matrёshkу уже используют в качестве транспортного средства в технопарке "Калибр" в Москве и в Олимпийском парке города Сочи.

Будет показана работа 3D-принтера Cheap3D V300, на котором были отпечатаны детали космического спутника "Маяк". Запатентованный бинокуляр Noon позволяет окунуться в виртуальную реальность. Благодаря нему в День города можно будет рассмотреть историческую панораму Тверской улицы и окрестностей. Гости увидят реконструкцию Воскресенского моста и посмотрят на Кремль с высоты птичьего полета в 3D-пространстве.

Другой инновационный объект - агробот - будет с точностью до миллиметра высаживать семена. Он обеспечивает индивидуальный уход за каждым растением, определяя, сколько воды и удобрений ему нужно, умеет аккуратно уничтожать сорняки и размещать отчеты о своих фермерских успехах в социальных сетях.

Задачей организаторов Дня города было не только рассказать москвичам и туристам о науке, но и позволить им прикоснуться к ней. С этой целью на площадку "Москва изобретает" привезут множество интерактивных научных арт-объектов и игр: левитатор (предоставлено музеем "Экспериментаниум"), медицинский манекен и "анатомические пятнашки" (предоставлено музеем "Живые системы"), механический календарь, механизм с молотом, тетрис и другие.

Посетителям площадки на Тверской лекторы расскажут об известных ученых и изобретателях, которые жили и работали в Москве. Среди них - выдающиеся медики Николай Пирогов и Александр Бакулев, физики Петр Капица и Виталий Гинзбург, естествоиспытатель Климент Тимирязев.

Наука через искусство

На сцене площадки "Москва изобретает" на Тверской поставят балеты, рассказывающие о химических процессах. В мини-спектакле "Танец молекул" хореографа Александры Рудник артисты через пластику тела, взаимодействуя друг с другом и различными объектами, продемонстрируют зрителям свойства химических элементов и то, как они образуют химические соединения. В перформансе "Фотосинтез" шесть танцовщиков изобразят одноименный ключевой для существования жизни на Земле процесс.

Вечером 9 сентября на Аллее Космонавтов пройдет светомузыкальное лазерное шоу. Каждый вечер будет завершаться праздничным концертом. В субботу выступят группы Quest Pistols Show, OQJAV, Tesla Boy, Guru Groove Foundation, Plazma, Gayana, On-the-Go, Вахтанг, акапельная группа CoffeetimeBand, Влад Соколовский, Сати Казанова, DJ Feel, DJ Felatov. В воскресенье зрители услышат Леонида Агутина, группу "Пицца", МС Маркина, DJ Portnov.

В Зеленограде вечером 9 сентября гостей ждет выступление Тамары Гвердцители, Алисы Мон, Дмитрия Колдуна. 10 сентября - экс-солистки группы "Серебро" Елены Темниковой, группы "Республика".