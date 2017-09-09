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Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"

Общество
9 сентября, 3:16 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В посольстве РФ заверили, что власти Кубы имеют "огромный опыт в предотвращении стихийных бедствий" и отдыхающие находятся в безопасности

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© AP Photo/Ian Brown

ГАВАНА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Все российские туристы, находившиеся на курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, эвакуированы и находятся в безопасности. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства России на Кубе Надежда Сергиева.

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"Ведущий кубинский туроператор "Гаванатур" заверил нас, что все российские туристы эвакуированы из этих курортных зон", - указала Сергиева. Точное количество граждан РФ, которым пришлось прервать отдых, уточняется.

В пятницу ураган достиг восточной оконечности острова и теперь движется вдоль северного побережья страны. Известно, что в общей сложности с курортов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария были эвакуированы около 10 тыс. иностранных туристов, в основном канадцы.

Кризисный штаб и горячая линия

Как сообщила Сергиева, посольство РФ на Кубе в связи с приближением "Ирмы" создало кризисный штаб и открыло горячую линию. "Из-за приближения "Ирмы" в посольстве состоялось экстренное заседание кризисного штаба для принятия своевременных мер по обеспечению сохранности жизни и здоровья российских граждан на Кубе. На сайте посольства размещены контактные телефоны горячей линии", - отметила пресс-атташе.

Посольство и генконсульство ведут постоянный мониторинг ситуации и находятся в тесном контакте с профильными кубинскими ведомствами - Национальным штабом гражданской обороны, МИД, МВД, Центром прогнозирования Кубинского института метеорологии. По словам Сергиевой, Куба имеет огромный опыт в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Посольство РФ на Кубе призвало всех россиян, находящихся в настоящее время на острове, внимательно следить за сообщениями СМИ, касающимися "Ирмы", следовать распоряжениям местных властей и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Куба готова к урагану

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 11 из 15 провинций страны, в том числе в Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранме, Ольгине, Лас-Тунасе, Камагуэе и Вилья-Кларе. Силы гражданской обороны оборудовали во многих населенных пунктах специальные убежища с запасами воды, продуктов и медикаментов на несколько дней. В них размещаются люди, чьи дома построены из непрочных стройматериалов и могут разрушиться в результате сильного ветра и подтоплений.

По разным оценкам, из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы от 700 тыс. до 1 млн человек. С четверга закрыты многие школы и государственные учреждения.

По данным кубинского Института метеорологии, в настоящее время эпицентр "Ирмы" находится в 190 км к северо-востоку от городка Нуэвитас в провинции Камагуэй и движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч.

На самые восточные провинции острова - Гуантанамо и Ольгин - уже обрушились сильные ливни и шквалистый ветер. Первым удар стихии принял на себя город Баракоа, еще не оправившийся от пронесшегося над ним в октябре прошлого года урагана "Мэтью". По сообщению местных СМИ, высота волн там достигала 6 м. Оказались затоплены набережная и некоторые улицы, повалены деревья, сотни домов остались без электроэнергии. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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