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Трамп выразил Макрону соболезнования в связи с гибелью людей на французских островах

Общество
9 сентября, 3:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

В Белом доме добавили, что президент США предложил помощь в ликвидации последствий урагана "Ирма"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выразил соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми в Карибском регионе, причиной которых послужил ураган "Ирма". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп провел сегодня разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы выразить свои соболезнования в связи с разрушениями и гибелью людей на французских территориях Сен-Бартельми и Сен-Мартен, вызванными ураганом "Ирма". Президент Трамп предложил помощь французскому правительству в это тяжелое время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ураган пятой категории "Ирма" в среду обрушился на регион Карибского бассейна, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции.

Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через регион превышала 72 м/с и при порывах достигала 105 м/с. Выпала трехмесячная норма осадков. Согласно информации американских метеорологов, сейчас "Ирма" находится в 510 км от Майами, побережья Флориды ураган достигнет в воскресенье утром.

Во французских заморских департаментах региона - на островах Сен-Бартельми и Сен-Мартен - из-за удара стихии был объявлен максимальный уровень метеотревоги. На данный момент подтверждена гибель девяти человек, семеро числятся пропавшими без вести, ранения получили 112 человек. Материальный ущерб оценивается в €200-300 млн.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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