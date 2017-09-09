CNN: Apple пожертвовала $5 млн в фонд помощи пострадавшим от ураганов

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple пожертвовала $5 млн в фонд помощи пострадавшим от ураганов и стихийных бедствий. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, указанная сумма поступила на счет благотворительной организации Hand in Hand, которая распределяет полученные ею средства между различными фондами. Целью Apple является помочь пострадавшим от урагана "Харви", который обрушился на американский штат Техас две недели назад. Кроме того, деньги пойдут на помощь тем, кого затронул ураган "Ирма", бушующий в Карибском бассейне, и тем, кто может пострадать от него в ближайшие дни.

В Apple также объявили, что компания предоставила возможность пользователям ее онлайн-магазина напрямую перечислять средства в указанную организацию. "С этих выходных любой пользователь iPhone, iPad, Mac или персональных компьютеров с доступом к iTunes может совершать прямые пожертвования через App Store или iTunes", - говорится в сообщении, которое приводит CNN.

Ранее Apple уже пожертвовала $3 млн в Международный комитет Красного Креста на нужды пострадавших от "Харви".