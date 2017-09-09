Троицк останется наукоградом еще 15 лет

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Троицк останется наукоградом в течение пятнадцати лет. Постановление о продлении статуса городского округа опубликовано в субботу на сайте правительства.
"Подписанным постановлением за городским округом Троицк сохранен статус наукограда сроком на 15 лет", - говорится в тексте документа.
Как следует из сообщения, статус наукограда был присвоен Троицку в 2012 году сроком на пять лет, его действие продлевается, если научно-производственный комплекс (НПК) муниципального образования соответствует установленным критериям и у него есть утвержденная стратегия социально-экономического развития. Поскольку стратегия развития Троицка утверждена Советом депутатов городского округа до 2032 года, его НПК является градообразующим, его стратегия развития утверждена до 2032 года, а численность работников организаций НПК составляет 54% от общей численности работников всех организаций и индивидуальных предпринимателей этого муниципального образования, статус наукограда был за ним сохранен.
"Принятое решение будет способствовать развитию НПК городского округа Троицк и его инфраструктуры, созданию и развитию производства высокотехнологичной промышленной продукции, инновационных товаров и услуг", - отмечается в постановлении.