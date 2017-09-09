В парках Москвы в День города можно будет проверить здоровье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут проверить свое здоровье в столичных парках 9 и 10 сентября, когда отмечается 870-летний юбилей города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, в местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования в так называемых "Шатрах здоровья". "Даже никуда идти не нужно - можно просто задержаться у медицинской палатки, пройти диагностику и отправиться дальше на праздник", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Так, в Перовском парке культуры и отдыха можно будет измерить артериальное давление, пульс, содержания кислорода в крови, уровень холестерина и глюкозы. Курильщикам предложат проверить уровень монооксида углерода в организме. Также будет возможность пройти тестирование на потребление наркотических и психотропных веществ.

Передвижные флюорографические установки будут работать в парке "Северное Тушино", в Бабушкинском парке, ландшафтном парке "Митино", в "Сокольниках" и перед зданием МГУ. Шатры здоровья и медицинские палатки будут работать в парке Северного речного вокзала, "Северное Тушино", в Екатерининском парке, Бабушкинском, Лианозовском лесопарке, в Перово, в Кузьминках, Жулебино, Печатниках, парке 850-летия Москвы, а также в парках Новой Москвы. Полный перечень работающих шатров доступен на сайте департамента здравоохранения.