Зюганов победил на конкурсе афоризмов "Черномор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Политик Геннадий Зюганов стал в этом году победителем премии "Черномор", которая вручается на международном литературном фестивале Козьмы Пруткова под Санкт-Петербургом; он получил гран-при за фразу о ежедневном занятии классовой борьбой.

"Итоги конкурса на премию "Черномор" оглашаются ровно за 2 месяца до 100-летия события, которое долго именовалось Великий Октябрь. Логично, что победителем стал руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов: "Каждый день, чтобы быть в форме, занимаюсь классовой борьбой, это очень закаляет", - сообщил ТАСС руководитель экспертной группы конкурса Юрий Светов.

Специальный приз "за краткость и афористичность" присужден заместителю председателя правительства Ленинградской области Михаилу Москвину, который произнес: "Недвижимость - не женщина. Завел - регистрируй".

Среди лидеров этого года оказался депутат Госдумы Владимир Жириновский (второе место), произнесший: "Я до конца, до смерти в Госдуме".

Третье место занял вице-премьер РФ Виталий Мутко с фразой: "Антидопинговые организации - это антидопинговые организации, они должны собирать мочу, но не вмешиваться в политику".

Премия "Козьма в Пустыньке 2017"

Также на фестивале будут награждены победители литературной премии "Козьма в Пустыньке 2017".

Как сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля, в этом году в номинации "Афоризмы" победительницей стала петербургская писательница Светлана Васильева. Первый приз в номинации "Поэзия" второй год подряд вручается поэтессе из поселка Мга Ленинградской области Светлане Коневой. В номинации "Проза" победил писатель, историк и краевед Дмитрий Леонтьев с романом "Собор под звездами". В этой же номинации отдельный приз симпатий жюри получил детский писатель Николай Прокудин за книгу "Мой друг Кощей Бессмертный".

Фестиваль Козьмы Пруткова

В этом году фестиваль проводится в пятый раз, премия вручается с 2014 года. Премия названа в честь одного из самых цитируемых российских политиков - Виктора Черномырдина, автора изречения "Хотели как лучше, а получилось как всегда" и еще многих ярких и точных выражений.

Международный фестиваль Козьмы Пруткова проводится в бывшей усадьбе А.К. Толстого "Пустынька" в Тосненском районе Ленобласти в рамках соглашения между правительством региона, Союзом писателей России и организации "Сохранение природы и культурного наследия". Именно в "Пустыньке" в середине XIX века родился образ Пруткова - литературной маски, под которой публиковала свои ироничные произведения группа блестящих писателей того времени.

Литературный образ писателя Козьмы Пруткова в середине XIX века создал писатель Алексей Константинович Толстой (1817-1875) и поэты братья Жемчужниковы. Прутков - чиновник, поэт, драматург и философ - считается одним из классиков юмористической литературы. Многие его выражения стали крылатыми: "Если хочешь быть счастливым, будь им", "Зри в корень!", "Век живи - век учись", "Что имеем - не храним, потерявши - плачем".