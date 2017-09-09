Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы.

Как ранее отмечал президент, эта дата "символизирует множество важнейших событий отечественной истории, но, прежде всего, определяющую роль в собирании земель русских, становлении и укреплении российской государственности". Глава государства подчеркивал, что "всего за два века после своего основания как небольшого княжества Москва превратилась в державную столицу". По его словам, с тех пор "Россия и Москва - понятия неразделимые, все мы чувствуем это коренное единство, оно утверждалось на протяжении столетий, через преодоление тяжелейших испытаний, через блестящие победы".