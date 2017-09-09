Салют в честь 870-летия Москвы. Видеотрансляция

В Москве проходит пиротехническое шоу в честь 870-летия города. Всего прозвучит 13 тыс. 260 залпов. Праздничные фейерверки во всех административных округах Москвы завершают субботнюю программу празднования Дня города.

Увидеть фейерверк можно, в частности, над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком.