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Салют в честь 870-летия Москвы. Видеотрансляция

Общество
9 сентября, 20:53 UTC+3

Пиротехническое шоу проходит в 13 точках столицы

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве проходит пиротехническое шоу в честь 870-летия города. Всего прозвучит 13 тыс. 260 залпов. Праздничные фейерверки во всех административных округах Москвы завершают субботнюю программу празднования Дня города. 

Увидеть фейерверк можно, в частности, над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком.

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История празднования Дня города Москвы. Досье

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