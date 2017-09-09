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Путин: Тульская область обладает серьезным промышленным и аграрным потенциалом

Общество
9 сентября, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент России поздравил жителей области с 240-й годовщиной образования Тульской губернии и 80-летием самой области

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 240-й годовщиной образования Тульской губернии и 80-летием самой области. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Сегодня область обладает серьезным промышленным, аграрным потенциалом. Здесь любят и умеют трудиться, бережно хранят традиции и обычаи предков, их богатое историческое, культурное, духовное наследие. Искренне заботятся о благополучии и процветании края", - говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что область является родиной "выдающихся писателей, художников, музыкантов, искусных мастеров-оружейников и бесстрашных воинов". Он выразил уверенность, что жители региона продолжат работать "на совесть" для решения ключевых задач, стоящих перед Россией.

Глава государства пожелал жителям успехов и всего самого доброго.

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