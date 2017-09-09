Пучков поздравил первокурсников Академии гражданской защиты с принятием присяги

Визит делегации УЕФА в Крым переносится на начало октябряСпорт 9 сентября, 12:35
Путин поздравил москвичей с 870-летием столицыОбщество 9 сентября, 12:35
Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробамиСпорт 9 сентября, 12:33
Рогозин: выставка вооружений RAE с 2018 года может быть возвращена в Нижний ТагилАрмия и ОПК 9 сентября, 12:30
Единый день голосования: пресс-конференция "Национального общественного мониторинга"Политика 9 сентября, 12:05
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в ЮгреПроисшествия 9 сентября, 12:05
В допинг-пробах российских гандболисток на молодежном ЧЕ обнаружен мельдонийСпорт 9 сентября, 12:04
Владимир Путин принимает участие в праздновании 870-летия Москвы. ВидеотрансляцияОбщество 9 сентября, 12:01
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"Происшествия 9 сентября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил первокурсников головного вуза МЧС - Академии гражданской защиты (АГЗ).
"Сегодня в АГЗ большой и знаменательный день. В дружную команду МЧС влились курсанты, студенты и кадеты", - сказал министр в субботу на церемонии принятия присяги.
К военной присяге приведены 120 курсантов командно-инженерного факультета, торжественное обязательство приняли 50 кадет Кадетского пожарно-спасательного корпуса, 109 студентов первокурсников инженерного факультета, а также 150 студентов гуманитарного факультета.
Пучков отметил, что МЧС России постоянно наращивает свой потенциал и динамично развивается. Выпускники АГЗ выполняют боевые задачи в сложнейших условиях.
"Они возглавляют территориальные органы МЧС, спасательные воинские формирования и другие структуры, которые работают в разных регионах страны", - сказал глава МЧС.
Он сообщил, что указом президента РФ утверждены основы развития гражданской обороны и другие документы, определяющие тактику службы спасения на ближайшие годы.
"Все наши курсанты и студенты имеют блестящие перспективы. Они получат навыки моделирования опасностей и угроз, будут внедрять новый формат обеспечения безопасности жизнедеятельности населения", - отметил министр.
Курсанты и слушатели вуза проходят службу в спасательных воинских формированиях, органах управления МЧС России, работают в подразделениях, решающих вопросы обеспечения безопасности. Они являются кадровым резервом МЧС России. После 2-го курса все учащиеся проходят аттестацию на квалификацию "Спасатель", что позволяет привлекать их к ликвидации чрезвычайных ситуаций различного масштаба.
По инициативе главы МЧС России Владимира Пучкова уже третий год подряд студенты, закончившие Академию с отличием, получают предложения работать в структурных подразделениях центрального аппарата Министерства.