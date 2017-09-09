Пучков поздравил первокурсников Академии гражданской защиты с принятием присяги

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил первокурсников головного вуза МЧС - Академии гражданской защиты (АГЗ).

"Сегодня в АГЗ большой и знаменательный день. В дружную команду МЧС влились курсанты, студенты и кадеты", - сказал министр в субботу на церемонии принятия присяги.

К военной присяге приведены 120 курсантов командно-инженерного факультета, торжественное обязательство приняли 50 кадет Кадетского пожарно-спасательного корпуса, 109 студентов первокурсников инженерного факультета, а также 150 студентов гуманитарного факультета.

Пучков отметил, что МЧС России постоянно наращивает свой потенциал и динамично развивается. Выпускники АГЗ выполняют боевые задачи в сложнейших условиях.

"Они возглавляют территориальные органы МЧС, спасательные воинские формирования и другие структуры, которые работают в разных регионах страны", - сказал глава МЧС.

Он сообщил, что указом президента РФ утверждены основы развития гражданской обороны и другие документы, определяющие тактику службы спасения на ближайшие годы.

"Все наши курсанты и студенты имеют блестящие перспективы. Они получат навыки моделирования опасностей и угроз, будут внедрять новый формат обеспечения безопасности жизнедеятельности населения", - отметил министр.

Курсанты и слушатели вуза проходят службу в спасательных воинских формированиях, органах управления МЧС России, работают в подразделениях, решающих вопросы обеспечения безопасности. Они являются кадровым резервом МЧС России. После 2-го курса все учащиеся проходят аттестацию на квалификацию "Спасатель", что позволяет привлекать их к ликвидации чрезвычайных ситуаций различного масштаба.

По инициативе главы МЧС России Владимира Пучкова уже третий год подряд студенты, закончившие Академию с отличием, получают предложения работать в структурных подразделениях центрального аппарата Министерства.