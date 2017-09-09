Обама внезапным визитом шокировал учащихся одной из старших школ Вашингтона

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Учащимся вашингтонской технологической школы для старших классов имени Маккинли в пятницу пришлось внезапно прервать занятия, когда в их аудиторию вошел бывший президент США Барак Обама. "Как у вас дела?" - такой фразой экс-лидер страны приветствовал молодых людей.

Короткую видеозапись визита, которая длится меньше минуты, Обама разместил в своем Instagram. На ней заметно, что ученики не были готовы к появлению высокого гостя - многие удивленно смотрели на политика, не говоря ни слова. Бывшего президента сопровождал Антуан Уилсон, курирующий общественные школы в округе Колумбия.

These young people that I met at McKinley Tech today are the reason I'm hopeful about the future. To all the young people headed back to school around the country: Make us proud. You're the next generation of leaders, and we need you. A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Sep 8, 2017 at 2:26pm PDT

"Во время своего пребывания на посту президента я встречался с группами молодых людей, куда бы я не отправлялся, здесь, в Соединенных Штатах, или за рубежом", - рассказал Обама. По его словам, так он хотел понять их интересы, сложности. "Я верю в то, что большинство проблем, которые есть у нас сейчас, будут решены вами", - утверждал бывший президент США.

На выходе Обаму ждала толпа учащихся, они приветствовали его радостными криками и аплодисментами. После окончания своего второго президентского срока в январе этого года он появлялся на публике лишь несколько раз. Но, как стало известно, в политику Обама может вернуться уже осенью. Ожидается, что уже 27 сентября он впервые проведет мероприятие по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.