СК рассчитывает на поддержку СПГУ в разработке концепции против ятрогенных преступлений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России намерен разработать концепцию по предупреждению ятрогенных (связанных с врачебными ошибками) преступлений при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ). Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между ведомством и вузом, которое подписано в субботу в Санкт-Петербурге на встрече председателя СК РФ Александра Бастрыкина с ректором СПГУ Николаем Кропачевым.

По словам Светланы Петренко, "в рамках сотрудничества будет осуществляться совместная деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов; научное и методическое взаимодействие по вопросам, связанным с деятельностью СК России, включая проведение совместных исследований, симпозиумов, семинаров и конференций с участием представителей сторон и студентов университета; разработка концепции по предупреждению ятрогенных преступлений, а также взаимодействие по иным вопросам".

В ходе встречи глава СК назвал ее "не просто одним из многочисленных мероприятий, проводимых с целью совершенствования системы образования Следственного комитета Российской Федерации, а важный этапом" в развитии взаимодействия ведомства с университетом. Он напомнил, что у Следственного комитета "растут и крепнут деловые связи с многочисленными образовательными организациями".

Александр Бастрыкин вручил Николаю Кропачеву и ряду сотрудников СПГУ ведомственные медали СК России "За содействие".