Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин распорядился выделить 192,5 млн рублей соцучреждениям в регионах

Общество
9 сентября, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

На эти средства проведут капремонт в школах Великого Новгорода и Улан-Удэ, в детской республиканской больнице Бурятии, а также в "Госпитале для ветеранов войн" Белгорода

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента для ремонта и закупки оборудования в социальных учреждениях в регионах России. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля.

Смотрите также

Путин направил деньги из резервного фонда на модернизацию больниц и школ

"Глава государства распорядился выделить в текущем году из резервного фонда президента средства для ряда образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры", - говорится в сообщении.

Распоряжением выделяются 86,7 млн рублей Минобрнауки, 91,9 млн рублей - Минздраву, 13,9 млн рублей - Минкультуры.

На эти средства будет проведен капитальный ремонт, в частности, школах Великого Новгорода, Улан-Удэ, образовательных учреждениях в населенных пунктах Новгородской области, детской республиканской больницы Бурятии, "Госпитале для ветеранов войн" в Белгороде и других.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
2
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама