Путин распорядился выделить 192,5 млн рублей соцучреждениям в регионах

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента для ремонта и закупки оборудования в социальных учреждениях в регионах России. Документ опубликован в субботу на сайте Кремля.
"Глава государства распорядился выделить в текущем году из резервного фонда президента средства для ряда образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры", - говорится в сообщении.
Распоряжением выделяются 86,7 млн рублей Минобрнауки, 91,9 млн рублей - Минздраву, 13,9 млн рублей - Минкультуры.
На эти средства будет проведен капитальный ремонт, в частности, школах Великого Новгорода, Улан-Удэ, образовательных учреждениях в населенных пунктах Новгородской области, детской республиканской больницы Бурятии, "Госпитале для ветеранов войн" в Белгороде и других.