Нарва разрабатывает маршруты православного туризма для россиян

ТАЛЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Расположенный на границе с Россией город Нарва планирует предложить новый вид туристических услуг для россиян. Вскоре здесь появятся маршруты для православных паломников.

Идея заняться православным туризмом пришла к руководству города - мэру Тармо Таммисте, председателю горсобрания Александру Ефимову и другим - в прошлом году, когда они посещали Тихвинскую епархию. Там они договорились наладить культурное сотрудничество, в рамках которого городская управа Нарвы рассмотрела проект развития этой формы туризма.

Руководитель отдела проектов нарвской мэрии Анне Веэво говорит, что спрос на православный туризм растет в городе давно.

"Некоторые туристы, например, заходят в Воскресенский собор и просят, чтобы им о нем рассказали, но в церкви такого человека нет. Кроме этого, фирмы, привозящие туристов в местные магазины, говорят, что их клиенты хотят что-то посмотреть в городе. Поэтому мы и решили в рамках развития туризма в городе продумать маршруты по церквям", - рассказала она порталу Эстонского телевидения и радио ERR. По ее словам, новые туристические маршруты будут проложены по различным религиозным объектам региона.

"Это не обязательно должны быть только исторические здания, как Воскресенский собор. Людям интересны объекты и с точки зрения архитектуры. Например, новая церковь на улице Мыйза имеет необычную архитектуру. Обязательно включим в экскурсию рассказ о довоенных храмах Нарвы, о редких иконах. Мне самой интересно узнать, что у нас есть в этой области", - поясняет она.

Частью нового турпроекта может стать и Пюхтинский монастырь в деревне Куремяэ. Образованный в 1891 году, он до сих пор остается единственным действующим в Эстонии православным женским монастырем. В стародавние времена здесь было священное языческое место, где совершались жертвоприношения. Как рассчитывает Анне Веэво, включение в маршруты объектов вне Нарвы поможет задержать путешественников на несколько лишних дней.

Администрация города надеется, что в первый год запуска проекта по новым православным местам пройдет несколько тысяч человек, в дальнейшем их число возрастет.

Руководство Нарвы рассчитывает, что средства на разработку православных туров (на эти цели им требуется порядка 11,5 тыс. евро) они получат, победив в конкурсе "Православная инициатива", который финансирует Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского Русской православной церкви.