Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. На праздничные мероприятия в честь Дня города президент РФ Владимир Путин посетил парк "Зарядье", где увидел с высоты птичьего полета на экране свой дом, побывал на "Парящем мосту" и пообщался с волонтерами и детьми. Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади. Президент подвез и мэра Москвы Сергея Собянина.

Президент осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что стройка шла два года. Затем Путину показали найденные под землей во время строительства "Зарядья" археологические находки, датированные вторым - третьим тысячелетием.

В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", - сказал он, улыбаясь. Глава государства в сопровождении мэра столицы направился к Большому амфитеатру. Здесь выступал оркестр Государственного училища духовых искусств и известный музыкант Игорь Бутман. На зрительских местах собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом. После этого президент поднялся к зрителям и окинул взглядом панораму, открывающуюся на парк из амфитеатра. Покидая площадку, он также пообщался с одним из волонтеров.

Большой амфитеатр создан как место для культурных событий города - концертов, фестивалей, представлений. Это одна из крупнейших городских площадок вместимостью 16 тыс. человек. Рядом находится малый амфитеатр на 400 посадочных мест.

Следующей точкой маршрута стал "Парящий мост". Он задуман как одна из ключевых точек притяжения парка, и выполнен одновременно как мост и как смотровая площадка над рекой. Это сооружение представляет из себя вылетную консоль в 70 метров без опор и поддерживающих конструкций, которая простирается над нижней набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров. Общая протяженность моста - 244,4 метра. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк. Внизу на набережной люди, увидев главу государства, желали ему удачи и поздравляли с Днем города. "С праздником", - поздравил людей в ответ Путин. Он также пообщался с детьми, которые обедали в кафе.

"Зарядье" - первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет. Его хотят сделать флагманским парком страны. В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади одноименный парк с развлекательной составляющей, создав на его территории характерные для России природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от Варварки к Москве-реке. Победителем проведенного конкурса по реконструкции "Зарядья".

Инфографика Парк "Зарядье" в Москве Уникальный парк площадью 130 тыс.квадратных метров расположен на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", напротив Кремля. Его открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.