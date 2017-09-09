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Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы

Общество
9 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Глава государства и мэр столицы приехали в парк с Красной площади на гольф-каре

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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. На праздничные мероприятия в честь Дня города президент РФ Владимир Путин посетил парк "Зарядье", где увидел с высоты птичьего полета на экране свой дом, побывал на "Парящем мосту" и пообщался с волонтерами и детьми. Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади. Президент подвез и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Президент осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что стройка шла два года. Затем Путину показали найденные под землей во время строительства "Зарядья" археологические находки, датированные вторым - третьим тысячелетием.

В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", - сказал он, улыбаясь. Глава государства в сопровождении мэра столицы направился к Большому амфитеатру. Здесь выступал оркестр Государственного училища духовых искусств и известный музыкант Игорь Бутман. На зрительских местах собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом. После этого президент поднялся к зрителям и окинул взглядом панораму, открывающуюся на парк из амфитеатра. Покидая площадку, он также пообщался с одним из волонтеров.

Большой амфитеатр создан как место для культурных событий города - концертов, фестивалей, представлений. Это одна из крупнейших городских площадок вместимостью 16 тыс. человек. Рядом находится малый амфитеатр на 400 посадочных мест.

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Следующей точкой маршрута стал "Парящий мост". Он задуман как одна из ключевых точек притяжения парка, и выполнен одновременно как мост и как смотровая площадка над рекой. Это сооружение представляет из себя вылетную консоль в 70 метров без опор и поддерживающих конструкций, которая простирается над нижней набережной и Москвой-рекой на высоте 15 метров. Общая протяженность моста - 244,4 метра. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк. Внизу на набережной люди, увидев главу государства, желали ему удачи и поздравляли с Днем города. "С праздником", - поздравил людей в ответ Путин. Он также пообщался с детьми, которые обедали в кафе.

"Зарядье" - первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет. Его хотят сделать флагманским парком страны. В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади одноименный парк с развлекательной составляющей, создав на его территории характерные для России природные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от Варварки к Москве-реке. Победителем проведенного конкурса по реконструкции "Зарядья".

Инфографика Парк &quot;Зарядье&quot; в Москве

Парк "Зарядье" в Москве

Уникальный парк площадью 130 тыс.квадратных метров расположен на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", напротив Кремля. Его открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.

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