В День города Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент ТАСС.
Возложение состоялось в рамках празднования 870-летия столицы. Градоначальник также возложил венки и цветы к обелиску городам Воинской Славы и 12 памятным знакам Городам-героям.
На церемонии возложения венков также присутствовали ветераны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, в том числе ее председатель Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, а также представители молодежных и религиозных организаций.
После возложения венков перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула.