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Около 500 детей будет обучаться в новой школе, открывшейся в Алеппо

Общество
9 сентября, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Учебное заведение было открыто при содействии российской стороны и администрации города

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новая школа в Алеппо открылась при содействии российской стороны и администрации города. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Российской стороной совместно с администрацией города Алеппо в торжественной обстановке открыта школа в районе Аль-Фуркан, в которой планируется обучение около 500 детей", - сказали в военном ведомстве.

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Российский Центр примирения также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных от террористов районов Сирии. "Сегодня проведена гуманитарная акция в освобожденных районах города Дейр-Эз-Зор. Российская сторона доставила продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", - отметили в Минобороны РФ.

При содействии российского Центра примирения из одной из зон деэскалации в Восточной Гуте эвакуирована больная женщина и пятеро ее детей, они доставлены центральный госпиталь Дамаска, уточнили в военном ведомстве.

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