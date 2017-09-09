Около 500 детей будет обучаться в новой школе, открывшейся в Алеппо

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новая школа в Алеппо открылась при содействии российской стороны и администрации города. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Российской стороной совместно с администрацией города Алеппо в торжественной обстановке открыта школа в районе Аль-Фуркан, в которой планируется обучение около 500 детей", - сказали в военном ведомстве.
Российский Центр примирения также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных от террористов районов Сирии. "Сегодня проведена гуманитарная акция в освобожденных районах города Дейр-Эз-Зор. Российская сторона доставила продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", - отметили в Минобороны РФ.
При содействии российского Центра примирения из одной из зон деэскалации в Восточной Гуте эвакуирована больная женщина и пятеро ее детей, они доставлены центральный госпиталь Дамаска, уточнили в военном ведомстве.