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Ветеринары нашли еще одного пострадавшего от пожара эрмитажного кота

Общество
9 сентября, 17:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, сентября. /ТАСС

Накануне пожарные спасли из задымленного подвала четверых животных

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© Екатерина Андреева/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Ветеринары провели в субботу повторное обследование котов, живущих в подвалах Государственного Эрмитажа, и выявили еще одно животное, пострадавшее от задымления, случившегося 8 сентября в Зимнем дворце. Накануне пожарные и врачи вытащили из задымленного подвала четверых животных, одно из которых спасти не удалось.

"Сегодня около полудня умерла кошка Дуся, спасенная пожарными, - рассказала ТАСС ветврач котов Эрмитажа Анна Кондратьева. - После этого мы провели повторное обследование и поместили в клинику еще одну кошку".

Еще трое хвостатых сотрудников музея находятся в клинике, их самочувствие не вызывает у ветеринаров опасений, и, по словам Кондратьевой, в течение 5 дней эти коты или вернутся в подвалы музея, или будут переданы в семьи петербуржцев.

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В здании Эрмитажа возникло задымление

"За вчерашний вечер к нам обратились три семьи, пожелавшие взять к себе любого из "погорельцев", мы проведем с ними собеседования, и, возможно, животные из клиники отправятся уже в новый дом", - сказала ветврач.

В подвалах Эрмитажа, комплекс которого включает пять зданий, проживают 50-70 котов, большинство из них, по словам Кондратьевой, даже не заметили этого задымления.

"Коты живут прайдами по 4-10 особей, они равномерно распределены по территории, и большинство находилось достаточно далеко от места задымления, пострадали только те, кто оказался в тот момент рядом", - сказала Кондратьева.

Сейчас в здании Зимнего дворца открыты окна для проветривания помещений от запаха гари. Музей работает в обычном режиме.

За последние годы коты Эрмитажа, которые официально считаются охранниками коллекций от грызунов, стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Сейчас в городе отмечается даже специальный праздник - День эрмитажного кота, создан туристический маршрут "Кошачий Петербург".

В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира. Один из эрмитажных котов, белоснежный Ахилл, был официальным оракулом Кубка конфедераций 2017 года по футболу, он продолжит карьеру предсказателя на ЧМ-2018.

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