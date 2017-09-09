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Кибовский: День города в Москве готовился с учетом мнения жителей

Общество
9 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Руководитель департамента культуры Москвы выразил надежду, что в этот день каждый житель столицы получит удовольствие от отмечаемого праздника

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. День города в Москве готовили с учетом пожеланий жителей, поступавших через портал "Активный гражданин". Об этом рассказал в субботу журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

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"Готовили мы ее [программу Дня города] в июле этого года, получили мнения горожан через портал "Активный гражданин", 2 млн мнений. Было много мнений, пожеланий, рекомендаций, мы их все учли", - сообщил министр.

Кибовский также выразил надежду, что каждый житель города найдет на одной из 300 праздничных площадок что-то для себя и получит удовольствие от отмечаемого Дня города.

Москва празднует День города 9 и 10 сентября. В 2017 году город отмечает юбилей - 870 лет. На Тверской улице работают тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды". Улица в эти дни стала пешеходной, и ее украсили 200 арт-объектов.

В городе пройдет 427 крупных праздничных событий на более чем 300 общегородских, окружных и районных площадках.

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870-летие Москвы
Персоны
Кибовский, Александр Владимирович
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